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Гройсман поддержал идею сокращения состава Рады
25 июня 2019, 11:09 • 34 • Украина
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поддержал идею сокращения состава Верховной рады.
Reuters
Соответствующее заявление он сделал в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.
«Необходимо сейчас провести досрочные выборы, необходимо изменить Конституцию и после полного периода времени идти сразу на досрочные выборы, чтобы перегрузить парламент, сделать 250 депутатов. Тогда это будет честно по отношению к людям», — цитирует его «112 Украина».
Он также добавил, что сэкономленные средства от сокращения количества депутатов Рады стоит направить на другие сферы экономики.
Ранее стало известно, что электронная петиция к президенту Украины Владимиру Зеленскому о сокращении числа депутатов Верховной рады собрала необходимые 25 тыс. подписей.
Позднее экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили предложил сократить состав Верховной рады до 150 депутатов.
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