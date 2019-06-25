Гройсман поддержал идею сокращения состава Рады

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поддержал идею сокращения состава Верховной рады.

Соответствующее заявление он сделал в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

«Необходимо сейчас провести досрочные выборы, необходимо изменить Конституцию и после полного периода времени идти сразу на досрочные выборы, чтобы перегрузить парламент, сделать 250 депутатов. Тогда это будет честно по отношению к людям», — цитирует его «112 Украина».

Он также добавил, что сэкономленные средства от сокращения количества депутатов Рады стоит направить на другие сферы экономики.

Ранее стало известно, что электронная петиция к президенту Украины Владимиру Зеленскому о сокращении числа депутатов Верховной рады собрала необходимые 25 тыс. подписей.

Позднее экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили предложил сократить состав Верховной рады до 150 депутатов.