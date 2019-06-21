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Гройсман опроверг информацию о приватизации ГТС Украины
21 июня 2019, 22:39 • 14 • Украина
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман опроверг информацию о подготовке приватизации газотранспортной системы (ГТС) страны.
Reuters
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Однозначно: украинская газотранспортная система не может быть приватизирована. Наше правительство чётко это понимает. Разговоры о приватизации — ложь некоторых политиканов. Правительство не принимало таких решений. Наша ГТС — это собственность государства и украинского народа», — указал он.
Ранее лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко инициировала возбуждение уголовного дела об искусственном доведении ГТС Украины до банкротства.
В мае депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что с 1 января 2020 года украинская газотранспортная система превратится в металлоломом из-за отсутствия договора с Россией.
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