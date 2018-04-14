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Гройсман: обслуживание внешнего долга оказалось "неподъемным" для Украины

14 апреля 2018, 00:39  •  76 • Украина

КИЕВ, 13 апреля. /ТАСС/. Правительство Украины не в состоянии обслуживать внешний долг страны, сумма выплат оказалась "неподъемной". Об этом в пятницу заявил украинский премьер-министр Владимир Гройсман.

"У нас очень большие внешние долги. Только в этом году для их обслуживания нам необходимо выплатить 130 млрд гривен (около $5 млрд). Это неподъемная цифра", - сказал он в эфире украинского телеканала Iнтер. Для сокращения суммы заимствований, сказал глава правительства, следует "быстрее возобновлять рост экономики".

В то же время Гройсман отметил, что Украина стремится возобновить кредитование со стороны Международного валютного фонда, выполнив необходимые для этого условия. "Условий остается два: самое главное - создание антикоррупционного суда, а также - цена на газ", - сказал премьер, добавив, что по этим вопросам "идет диалог". "Мы согласовываем формулу цены и социальной защиты. Это мы должны сбалансировать и только после повышать цену на газ", - отметил глава правительства.

Ранее Гройсман сообщил, что с 2007 года по 2014 год Украина получила кредиты на сумму $46 млрд.

По данным Всемирного банка, в 2018-2019 годах Украине потребуется изыскать около $18 млрд для погашения дефицита государственного бюджета, а также долгов в течение 2018-2019 годов. При этом из $18 млрд около $8 млрд могут быть профинансированы из внешних источников, а остальные - на внутреннем рынке.

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