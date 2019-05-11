Гройсман назвал условие запуска рынка электроэнергии на Украине

Запуск на Украине рынка электроэнергии возможен, только если это не приведёт к её подорожанию для населения, заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман.

«Я категорически против введения каких-либо инноваций, которые могут привести к увеличению цены для потребителя. Для меня это неприемлемо. Поэтому в данном случае — Минэнерго сейчас над этим работает — мы анализируем. Нельзя допустить роста цен для людей», — сказал он в интервью Интерфакс-Украина.

По его словам, вопрос переноса срока запуска рынка находится в компетенции парламента, который утвердил соответствующий закон.

На июль 2019 года на Украине запланирован запуск новой модели оптового рынка электроэнергии. Он предполагает переход к полномасштабному конкурентному рынку.