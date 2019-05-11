|
Гройсман назвал условие запуска рынка электроэнергии на Украине
11 мая 2019, 21:39 • 50 • Украина
Запуск на Украине рынка электроэнергии возможен, только если это не приведёт к её подорожанию для населения, заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман.
Reuters
«Я категорически против введения каких-либо инноваций, которые могут привести к увеличению цены для потребителя. Для меня это неприемлемо. Поэтому в данном случае — Минэнерго сейчас над этим работает — мы анализируем. Нельзя допустить роста цен для людей», — сказал он в интервью Интерфакс-Украина.
По его словам, вопрос переноса срока запуска рынка находится в компетенции парламента, который утвердил соответствующий закон.
На июль 2019 года на Украине запланирован запуск новой модели оптового рынка электроэнергии. Он предполагает переход к полномасштабному конкурентному рынку.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
50
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
09 мая 2019, 04:54
|
08 мая 2019, 12:24
|
06 мая 2019, 11:54
|
05 мая 2019, 03:24
|
10 мая 2019, 00:09
|
07 мая 2019, 02:24
|
07 мая 2019, 10:24