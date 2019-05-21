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Гройсман назвал «Северный поток — 2» энергетическим оружием России
21 мая 2019, 15:54 • 72 • Украина
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на встрече с главой Минэнерго США Риком Перри выразил американской стороне признательность за поддержку в сфере энергетики. Он также назвал проект газопровода «Северный поток — 2» разновидностью энергетического оружия России.
Reuters
По его словам, у США и Украины много общих основ, которые необходимо укреплять для обеспечения энергетической безопасности Украины и всего региона.
«Северный поток — 2» — российское энергетическое оружие. Они хотят использовать газопровод для влияния на европейских партнёров. Украина выступает против этого. Мы благодарны США за их поддержку в этом вопросе», — написал премьер в Twitter.
Ранее Гройсман назвал «Северный поток — 2» гибридным оружием России.
21 мая агентство Bloomberg передавало, что Рик Перри, выступая в Киеве, заявил, что Вашингтон планирует ввести санкции против «Северного потока — 2».
Также эксперт Игорь Юшков прокомментировал в беседе с НСН проект закона американских сенаторов о санкциях против лиц и компаний, принимающих участие в «Северном потоке — 2».
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