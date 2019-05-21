Гройсман назвал «Северный поток — 2» энергетическим оружием России

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на встрече с главой Минэнерго США Риком Перри выразил американской стороне признательность за поддержку в сфере энергетики. Он также назвал проект газопровода «Северный поток — 2» разновидностью энергетического оружия России.

По его словам, у США и Украины много общих основ, которые необходимо укреплять для обеспечения энергетической безопасности Украины и всего региона.

«Северный поток — 2» — российское энергетическое оружие. Они хотят использовать газопровод для влияния на европейских партнёров. Украина выступает против этого. Мы благодарны США за их поддержку в этом вопросе», — написал премьер в Twitter.

Nord Stream 2 is Russian energy weapon. They want to use this gas pipeline to influence European partners. Ukraine is totally against it. We are grateful to the USA for the support in this important issue. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 21 мая 2019 г.

Ранее Гройсман назвал «Северный поток — 2» гибридным оружием России.

21 мая агентство Bloomberg передавало, что Рик Перри, выступая в Киеве, заявил, что Вашингтон планирует ввести санкции против «Северного потока — 2».

Также эксперт Игорь Юшков прокомментировал в беседе с НСН проект закона американских сенаторов о санкциях против лиц и компаний, принимающих участие в «Северном потоке — 2».