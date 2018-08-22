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Гройсман назвал размер госдолга Украины катастрофическим для бюджета

22 августа 2018, 13:54  •  195 • Украина

КИЕВ, 22 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман признал, что нынешняя сумма госдолга грозит бюджету страны катастрофой.

Представляя в среду стратегию управления госдолгом на заседании правительства, Гройсман резко раскритиковал действие предыдущей украинской власти, которая значительно нарастила долги государства. "С 2005 по 2013 года в стране не было системных изменений", - указал он, задавшись вопросом, куда же делись те одолженные $50 млрд.

"Власть с 2005 по 2013 год заковала Украину в наручники госдолга. Мы должны принять стратегию управления госдолгом, чтобы оградить людей от негатива в связи с необходимостью обслуживать этот долг", - сказал премьер.

Он подчеркнул, что невыплата долгов угрожает Украине дефолтом. "А это остановка производства, девальвация гривны, инфляция. Поэтому нам нужны новые заимствования, чтобы вернуть старые", - пояснил Гройсман, напомнив, что Украине необходимо 130 млрд гривен ($4,6 млрд) ежегодно на обслуживание госдолга.

И.о. министра финансов Украины Оксана Маркарова, докладывая по стратегии управлении госдолгом, сообщила, что на 30 июня госдолг Украины составил $66,1 млрд, в частности, внутренний - 43%, внешний долг - 57%. По ее словам, структура госдолга характеризуется несколько более высокой долей внешнего долга по сравнению с другими странами, в связи с чем "Украина более уязвима к внешним шокам".

Новая стратегия предусматривает снижение госдолга до 60% от ВВП в 2018 году, до 52,2% - в 2019 году, 49% - в 2020 году.

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