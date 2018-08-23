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Гройсман назвал непростым вопрос о повышении цен на газ
23 августа 2018, 17:39 • 71 • Украина
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал непростым вопрос о повышении цен на газ.
РИА Новости
Об этом, как сообщает Интерфакс-Украина, он сказал в ходе пресс-брифинга в Луцке.
«Вопрос о повышении цен на газ очень непростой. Вы знаете, что есть обязательства о том, что цены на газ будут расти в условиях повышения мировых цен на газ», — сказал Гройсман.
Он отметил, что уже год сдерживает эту ситуацию.
«Однако сейчас стоит вопрос об очередном повышении», — подчеркнул украинский премьер.
Накануне Гройсман заявил, что нынешняя сумма государственного долга грозит бюджету катастрофой.
18 июня депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что Украина находится на грани катастрофы из-за попыток Запада «расхитить национальное богатство» страны.
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