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Гройсман назвал непростым вопрос о повышении цен на газ

23 августа 2018, 17:39  •  71 • Украина
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал непростым вопрос о повышении цен на газ.
 
РИА Новости
 

Об этом, как сообщает Интерфакс-Украина, он сказал в ходе пресс-брифинга в Луцке.

«Вопрос о повышении цен на газ очень непростой. Вы знаете, что есть обязательства о том, что цены на газ будут расти в условиях повышения мировых цен на газ», — сказал Гройсман.

Он отметил, что уже год сдерживает эту ситуацию.

«Однако сейчас стоит вопрос об очередном повышении», — подчеркнул украинский премьер.

Накануне Гройсман заявил, что нынешняя сумма государственного долга грозит бюджету катастрофой.

18 июня депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что Украина находится на грани катастрофы из-за попыток Запада «расхитить национальное богатство» страны.

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