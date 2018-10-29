Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал неизбежным разделение «Нафтогаза» на две компании.

«В любом случае разъединение «Нафтогаза» неизбежно, это предусматривает европейское законодательство: добыча газа — с одной стороны, а транспортировка и хранение — с другой. Таково требование Европейского союза, и если мы хотим стать единственной частью энергетического сообщества, энергетической системы, должны пойти на этот шаг», — заявил Гройсман в интервью «Укринформ».

При этом он отметил, что вопрос заключается в том, каким именно способом это будет сделано.

Ранее глава украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что компания «Нафтогаз» будет ликвидирована после выплаты Россией долгов по решению Стокгольмского арбитража. Она отметила, что после ликвидации компании жители Украины будут получать газ непосредственно от государственного предприятия «Укргазвыдобування», что позволит преодолеть коррупцию и снизить тарифы по меньшей мере вдвое.