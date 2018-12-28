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Гройсман назвал главные успехи правительства Украины в 2018 году
28 декабря 2018, 18:39 • 70 • Украина
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, что он считает главными успехами украинского правительства в 2018 году.
Reuters
Об этом он заявил в интервью Интерфакс-Украина.
«Я считаю, что главное — это то, что мы удержали экономический рост. Также удалось удержать финансовую систему страны при очень серьёзных нагрузках и чрезвычайных вызовах, но при этом мы продолжили определённые изменения, которые коснулись абсолютно всех сфер», — сказал он.
Ранее Гройсман дал прогноз по росту экономики Украины в 2019 году.
В августе экс-президент Украины Леонид Кравчук в беседе с НСН говорил, что кризис охватил экономику, политику и социальную сферу страны.
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