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Гройсман назвал главные успехи правительства Украины в 2018 году

28 декабря 2018, 18:39  •  70 • Украина
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, что он считает главными успехами украинского правительства в 2018 году.
 
Reuters
 

Об этом он заявил в интервью Интерфакс-Украина.

«Я считаю, что главное — это то, что мы удержали экономический рост. Также удалось удержать финансовую систему страны при очень серьёзных нагрузках и чрезвычайных вызовах, но при этом мы продолжили определённые изменения, которые коснулись абсолютно всех сфер», — сказал он.

Ранее Гройсман дал прогноз по росту экономики Украины в 2019 году.

В августе экс-президент Украины Леонид Кравчук в беседе с НСН говорил, что кризис охватил экономику, политику и социальную сферу страны.

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