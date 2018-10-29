Гройсман назвал фантастикой предложение отменить повышение цен на газ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал ненаучной фантастикой требование вернуть цены на газ для украинцев на прежний уровень.

«Я далеко не уверен, что те, кто обещает отменить решение, реально сделали бы это. Потому что тогда им пришлось бы за один год отдать $20 млрд. Все расчёты показывают, что это из разряда, скажем так, очень ненаучной фантастики. Нет такой возможности и ресурсов, если все валютные резервы страны составляют сегодня $16,6 млрд», — сказал он в интервью агентству «Укринформ».

Он поинтересовался, смогут ли предлагающие отменить решение по ценам на газ «защитники обездоленных» договориться с Международным валютным фондом, ЕС и Всемирным банком «о том, что это условие ликвидируется».

«Мы сделали всё, чтобы вообще снять с повестки дня вопрос цены на газ. Но это нереально», — добавил он.

Ранее стало известно, что украинские власти планируют трёхэтапное повышение цен на газ в стране.

19 октября кабмин Украины принял решение повысить цены на газ на 23,5%.

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко подвергла критике такое решение, потребовав отменить его.