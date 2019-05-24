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Гройсман намерен создать новую партию
24 мая 2019, 21:54 • 26 • Украина
Подавший в отставку премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что планирует создать свою партию «Украинская стратегия» для участия в досрочных выборах в Верховную раду 21 июля.
Reuters
«Я решил дальше служить государству, поэтому принял решение, что буду участвовать в парламентских выборах. Я хочу создать политическую силу... Она будет называться «Украинская стратегия», — приводит РИА Новости заявление Гройсмана в эфире телеканала «Украина».
Он рассказал, что намерен собрать команду единомышленников, которые понимают текущие потребности страны.
Ранее сообщалось, что в Раде зарегистрировали заявление премьер-министра об отставке.
Гройсман объявил о планах уйти с должности 20 мая.
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