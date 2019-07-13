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Гройсман исключил прекращение железнодорожного сообщения с Россией

13 июля 2019, 21:09  •  38 • Украина
Украина не может позволить себе разорвать железнодорожное сообщение с Россией, заявил украинский премьер-министр Владимир Гройсман в эфире канала «Наш».
 
Reuters
 

«Разорвать в один момент сообщение между Украиной и Россией, в том числе железнодорожное, когда идёт транзит товаров в Европейский союз, а мы имеем международные обязательства перед ЕС в рамках в том числе Соглашения об ассоциации, мы просто не можем», — цитирует его ТАСС.

Он также назвал «чувствительным» вопрос сообщения с Россией.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной «прекращается само по себе».

По его словам, в 2018 году «впервые в истории Украины количество поездок железнодорожным транспортом в страны ЕС превысило количество поездок в сторону России».

В апреле компания «Укрзалізниця» заявила о сокращении пассажиропотока с Украины в Россию. По данным компании, 2,2 млн пассажиров были перевезены по маршруту Украина — Россия в 2014 году, а в 2018-м этот показатель составил около 772,9 тыс. пассажиров.

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