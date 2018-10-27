Гройсман и МВФ решили тайно повысить цену на газ для украинцев — СМИ

СМИ сообщают, что под давлением МВФ правительство премьер-министра Украины Владимира Гройсмана приняло «тайное» постановление о постепенном повышении цены на газ с 8,5 до 12 тысяч гривен за тысячу кубометров.

Правительства Владимира Гройсмана в Киеве планирует дальнейшее повышение цен на газ для украинских граждан до тех пор, пока они не достигнут 12 тысяч гривен за тысячу кубометров. При этом, по крайней мере, до какого-то времени украинский Кабмин планирует делать это в тайне.

Так, соответствующее постановление после того, как оно было выложено на сайте правительства, было удалено оттуда буквально спустя пару минут. К несчастью для Гройсмана и его министров за это время представители украинских СМИ уже успели сохранить себе его копию.

Согласно решению Кабмина Украины от 19 октября с первого мая следующего года цены на газ для населения повысятся до 10 тысяч гривен за тысячу кубометров. С первого января 2020 года — еще на две тысячи вплоть до итоговых 12.

Сейчас цена на газ на Украине равняется 8,5 тысячам гривен за тысячу кубометров.

Как сообщает издание «Украинские новости», являющееся первоисточником данной информации, данное постановление было принято правительством Незалежной под давлением МВФ. Подобное повышение тарифов является условием предоставления стране кредитного транша в размере 3,9 миллиардов долларов.