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Гройсман дал прогноз по росту экономики Украины в 2019 году
27 декабря 2018, 16:39 • 84 • Украина
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман спрогнозировал, как вырастет экономика страны в следующем году.
Reuters
Как сообщает УНИАН, по словам Гройсмана, консенсус-прогноз по росту ВВП Украины в 2019 году составляет 3,5%.
«Что касается 2019 года, то мы прогнозируем дальнейший рост. Консенсус-прогноз, который мы имеем на декабрь, говорит о росте в 3,5%. Подчёркиваю, что мы можем расти больше», — сказал он.
Ранее депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что украинские власти отдали страну в экономическое рабство.
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