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Грош цена
10 мая 2018, 17:39 • 150 • Карикатуры
Суд в Гааге обязал Россию компенсировать украинской стороне потерю крымских активов, заявили в "Нафтогазе". Разбирательство в Постоянном третейском суде началось в октябре 2016 года, тогда Киев потребовал выплатить восемь миллиардов долларов.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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