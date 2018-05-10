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Грош цена

10 мая 2018, 17:39  •  150 • Карикатуры

Суд в Гааге обязал Россию компенсировать украинской стороне потерю крымских активов, заявили в "Нафтогазе". Разбирательство в Постоянном третейском суде началось в октябре 2016 года, тогда Киев потребовал выплатить восемь миллиардов долларов.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

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