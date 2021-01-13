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Громкое заявление Джонсона о пандемии вызвало международный скандал: Китай отреагировал жёстко

13 января 2021, 21:00  •  124 • В мире
Громкое заявление Джонсона о пандемии вызвало международный скандал. Китай жёстко отреагировал на слова об источнике появления COVID-19.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на встрече мировых лидеров, где повесткой дня была защита природы, заявил о безумии традиционной китайской медицины. В частности, он раскритиковал использование чешуи панголинов для решения проблем мужской потенции. Политик считает, что пандемия случилась из-за нарушения баланса человека и природы.
"Вирус произошёл от летучих мышей или панголинов - из-за глупой идеи о том, что измельчённая чешуя этого животного каким-то образом придаст вам силу или что-то в этом роде", - произнёс Джонсон.
Это громкое заявление вызвало международный скандал. Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь жёстко отреагировал на слова британского премьера. Он предложил оставить обсуждение происхождения коронавируса учёным, а политикам в эту сферу не лезть вовсе.
"В этом вопросе нет места для людей, которые спекулируют на этой теме и раздувают шумиху. Это только подрывает международное сотрудничество", - приводит слова дипломата Bloomberg.
Запад уже неоднократно выдвигал обвинения в адрес Китая, заявляя о бессилии этой страны в сдерживании распространения заразы, а также в утаивании данных и позднем реагировании на вспышку COVID-19. В частности, замсоветника президента США Дональда Трампа Мэтью Поттингер считает утечку вируса из уханьской лаборатории "самой достоверной теорией" возникновения пандемии. В китайском МИД обвинили Поттингера в распространении "низкокачественной лжи и слухов".

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