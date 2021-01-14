Громкое разоблачение в США: У семей, "одурманенных Трампом", предложили изымать детей

Детей, чьи родители проголосовали за Дональда Трампа, следует перевоспитывать. С такой идеей в личной беседе выступил главный юрист американской службы телевизионного вещания PBS Майкл Беллер. Запись разговора была обнародована группой Project Veritas.

В ходе общения Беллер негодует, что дети в семьях "протрампистов" вырастут нетолерантными и ужасными.

"Дети растут, не видя ничего, кроме Трампа, уже 4 года, кем они вырастут?" - задаётся вопросом мужчина. Судя по разговору, запись была сделана ещё до ноябрьских выборов в Штатах.

По мнению юриста, после победы Байдена следует изымать детей из семьи и направлять их в "Лагеря Просвещения" на перевоспитание.

"Даже если Байден победит, мы найдём тех, кто голосовал за республиканцев, и министерство внутренней безопасности заберёт их детей", - говорит он.

Кроме того, в этой же беседе он сравнил действующего президента страны с Гитлером и порадовался тому, что коронавирус распространяется в "красных" (прореспубликанских) штатах.

"Это отлично, они не придут голосовать за Трампа в красных штатах", - отмечал он.

Отметим, что сразу после сертификации итогов выборов в США против сторонников республиканцев развернулась масштабная кампания. Многих заблокировали в соцсетях, а в СМИ приверженцев действующей власти стали приравнивать к внутренним террористам.

Кроме того, в Сети появились ролики о том, что сторонников Трампа снимают с авиарейсов. По последним сведениям, лидер демократов в сенате США и вовсе призвал запретить авиаперелёты тем, кто участвовал в беспорядках в Капитолии.