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«Громко разговаривали под окнами»: мужчина расстрелял пятерых человек в Рязанской области

05 апреля 2020, 12:30  •  197 • В России
В Рязанской области в посёлке Елатьма мужчина расстрелял компанию из пяти человек. По данным следствия, подозреваемый с балкона своей квартиры сделал замечание молодым людям, громко говорившим под его окнами. Завязался словесный конфликт, после чего мужчина взял ружьё, спустился в подъезд и открыл огонь, убив четверых мужчин и девушку. Нападавший был задержан, с ним работают следователи.
 
© СК РФ
 

В Рязанской области пять человек погибли в результате стрельбы около жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Инцидент произошёл вечером в субботу, 4 апреля, в посёлке Елатьма Касимовского района. Полиция задержала подозреваемого в убийстве, им оказался местный житель 1988 года рождения. 

По версии следствия, мужчина с балкона своей квартиры сделал замечание компании молодых людей, громко говоривших под его окнами. После завязавшейся перебранки он взял охотничье ружьё, вышел в подъезд и расстрелял четырёх мужчин и девушку.

Все пятеро от полученных ранений скончались на месте. 

Подозреваемый был задержан через два часа после убийства, он даёт показания. Ружьё сотрудники полиции обнаружили в его квартире. В МВД уточнили, что оружие было зарегистрировано.

«Предварительно, инцидент произошёл из-за бытового конфликта», — добавили в МВД.

Следственный комитет по факту произошедшего возбудил уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). На месте происшествия работают криминалисты.

На произошедшее обратил внимание губернатор Рязанской области Николай Любимов.

«Губернатору доложили о трагедии в Елатьме. Николай Любимов следит за расследованием», — сообщил его пресс-секретарь Денис Арапов ТАСС.

  • В Рязанской области мужчина расстрелял пятерых человек - видео с места происшествия

В СК сообщили, что процедура опознания тел погибших при стрельбе завершена, их личности установлены, однако ведомство пока не стало раскрывать их имена и фамилии. 

Следствие намерено направить задержанного на психиатрическую экспертизу, как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В рамках расследования уголовного дела ему планируют назначить психолого-психиатрическую экспертизу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что экспертиза позволит установить психологические особенности, а также мотивы действий подозреваемого.

Согласно данным Telegram-канала Mash, убитыми оказались 31-летний Максим Ухов, 26-летний Илья Кондраков, 24-летний Виктор Капитанов, а также семейная пара — Евгений и Кристина Табуновы 24 и 22 лет.  

Также Mash сообщил, что нападавший — 32-летний Антон Франчиков, который якобы работал в местном психоневрологическом диспансере. 

Однако официального подтверждения данной информации не поступало. Кроме того, RT связался с местными психоневрологическими учреждениями — Елатомским психоневрологическим интернатом и Елатомским детским домом-интернатом для умственно отсталых детей. В обоих заведениях отметили, что Франчиков у них не работал. При этом по другим неподтверждённым данным, в психоневрологическом диспансере мужчина не работал, а состоял на учёте.

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Кроме того, в распоряжение RT поступили материалы, согласно которым житель села Елатьма 1988 года рождения Франчиков А.С. в июле 2019 года был оштрафован за пропаганду и публичную демонстрацию нацистской символики и атрибутики. Сам мужчина на суде заявлял, что публиковал подобные фотографии в своих социальных сетях в образовательных целях, однако суд признал его виновным в административном правонарушении.

В связи с произошедшим вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков провёл оперативное совещание.

«Он провёл оперативное совещание с представителями местных органов власти по вопросам, касающимся этого инцидента. Необходимая организационная помощь со стороны местных властей семьям погибших будет оказана», — рассказал пресс-секретарь губернатора Денис Арапов.

В феврале 2020 года инцидент со стрельбой произошёл у Центрального рынка Калининграда. Тогда подозреваемый произвёл несколько выстрелов из охотничьего карабина в троих прохожих. От полученных ранений погибли на месте мужчина и женщина, также с огнестрельным ранением был госпитализирован их сын — 13-летний подросток. Нападавший покончил с собой. Причиной конфликта, как сообщили в правоохранительных органах, стала личная неприязнь.

В январе 45-летний мужчина устроил стрельбу в здании судебного участка в Новокузнецке. Вооружённый мужчина застрелил пристава и тяжело ранил женщину. Нападавшего задержали коллеги погибшего пристава и сотрудники Росгвардии. 

Как сообщал источник ТАСС в правоохранительных органах Кемеровской области, стрелком оказался Артём Викторович Пакалов, который проходил потерпевшим по уголовному делу об умышленном уничтожении имущества.

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