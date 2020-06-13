Громкий скандал закончился ничем: В Чехии закрыли дело о "русских отравителях"

Чешские власти были вынуждены закрыть скандальное дело о попытке "отравления" ряда муниципальных политиков из Праги. Информацию озвучила Служба безопасности и информации Чехии.

Напомним, ранее из Чехии выслали двух российских дипломатов, объявленных персонами нон грата. Как утверждали премьер-министр страны Андрей Бабиш и глава МИД Томаш Петржичек, чешской стороне поступила информация о том, что Москва "угрожает" пражским политикам муниципального уровня отравлением рицином.

При этом ложные данные якобы отправил спецслужбам Чехии один из сотрудников дипведомства России. Российское посольство в ответ обвинило Прагу в сфабрикованной провокации, которая говорит о нежелании чехов стабилизировать деградировавшие двусторонние отношения.