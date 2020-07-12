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Громкие слова Зеленского о войне "покоробили" Путина
12 июля 2020, 16:00 • 155 • Политика
Представитель Кремля отметил, что заявления украинского лидера о роли СССР в сражениях против фашистов производят отталкивающее впечатление
Приводимые президентом Незалежной Владимиром Зеленским высказывания о роли Советского Союза в Великой Отечественной войне "внутренне коробят" Владимира Путина. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в ходе интервью "России 1".
Представитель Кремля отметил, что для всех граждан РФ память о войне является святой, и заявления украинской стороны не вызывают восторга у российского президента.
Песков также добавил, что, говоря о доверии украинцев к своему президенту, стоит понимать следующее: речь идет не о финансовом вопросе, а о судьбах миллионов жителей юго-востока страны. И Зеленский обещал урегулировать ситуацию в ходе своей предвыборной кампании. В настоящее время Киев не предпринимает никаких действий по деэскалации конфликта в регионе.
Ранее президент России отмечал, комментируя попытки Киева обвинить СССР в развязывании Второй Мировой, что желание исказить историю можно легко пресечь с помощью архивных данных.
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