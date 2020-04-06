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Громкие премьеры фильмов и сериалов на зарубежных онлайн-сервисах

06 апреля 2020, 09:35  •  74 • Аналитика
© NetFlix (2020)
Кинотеатры закрыты, релизы отменяются, но некоторые большие премьеры, по слухам, в ближайшие месяцы пройдут в онлайне. К тому же у стриминговых гигантов бывают и свои фильмы, никогда не попадающие в мировой прокат. Да, показы многих сериалов отодвигают до лучших времен, но обновления все же есть. О том, что смотреть на трех легально доступных в России зарубежных сервисах, — в материале РИА Новости.

Netflix: правосудие и фанаты

Наверное, главная из премьер здесь — Spenser Confidential ("Правосудие Спенсера"). Слегка комедийный, слегка драматический боевик Питера Берга, мастера маскулинного кино (это он снял "Глубоководный горизонт", "Морской бой", "Хэнкока"), с Марком Уолбергом, который играет отсидевшего за правду и вышедшего на свободу копа.
Этот фильм — незамутненная радость криминального кино откуда-то из 90-х (если не из 80-х), словно из ночного телеэфира забытого неглавного телеканала. История про полицейского, который разбирается с разными грузами прошлого, и не пытается прыгнуть выше головы и стать актуальной. Давно таких не было, надо ценить момент.
© NetFlix (2020)
Кадр из фильма "Правосудие Спенсера"
Другая любопытная новинка — итальянский фильм о радикальных футбольных фанатах Ultras ("Ультрас"). В Италии существует относительно новая кинематографическая традиция делать гиперреалистические картины о правонарушителях. Пошло это со времен "Гоморры" Маттео Гарроне, снимавшего по мотивам книги журналиста Роберто Савиани, за голову которого одноименная мафиозная организация объявила награду.
В главной роли в "Ультрас" — Аньелло Арена, осужденный в свое время за тройное убийство в составе каморры — неаполитанской мафии. Фильм не выбивается за пределы традиции кино об "околофутболе" ("Хулиганы зеленой улицы", тот же "Околофутбола"). Это все такое же маскулинное неприятное зрелище безумия натестостероненной толпы. Зато в кадре много чистого итальянского воздуха, которого сегодня, в самозаточении, очень не хватает каждому зрителю.
© Netflix (2020)
Кадр из шоу Марка Мэрона "Конец веселым временам"
Впрочем, есть среди новинок Netflix и более актуальные вещи, но это для тех, кто готов открывать для себя необычное, а именно — зарубежный стендап. Новый концерт Марка Мэрона под названием End Times Fun — это крик души 56-летнего комика, который не понимает, как ему жить в столь быстро меняющемся мире. Никто более четко не сформулировал бы оскомины текущей эпохи, которые карантин лишь усугубил. Впрочем, это высказывание для тех, чьи чувства тяжело оскорбить, — последний монолог о вице-президенте США Майке Пенсе и Иисусе вынесет не каждый.
Конечно, многие подписаны на Netflix ради их знаменитых эксклюзивных сериалов, но текущая линейка новинок слегка обескураживает. Трагикомедия Feel Good ("Чувствую себя хорошо") о комикессе-лесбиянке-наркоманке слишком уж душеспасительна, а немецкая костюмная драма Freud ("Фрейд") про знаменитого венского психиатра получилась совсем заурядной.
1 из 5
Кадр из сериала "Друзья"
© Фото : NBC Television 1994-2004
2 из 5
Кадр из сериала "Как я встретил вашу маму"
© 20th Century Fox Television, Bays Thomas Productions (2005 - 2014)
3 из 5
Кадр из сериала "Южный парк"
© South Park Studios (1997)
4 из 5
Кадр из сериала "Гриффины"
© FOX (1999)
5 из 5
Кадр из мультсериала "Рик и Морти"
© Adult Swim (2013 - ...)
1 из 5
Кадр из сериала "Друзья"
© Фото : NBC Television 1994-2004
2 из 5
Кадр из сериала "Как я встретил вашу маму"
© 20th Century Fox Television, Bays Thomas Productions (2005 - 2014)
3 из 5
Кадр из сериала "Южный парк"
© South Park Studios (1997)
4 из 5
Кадр из сериала "Гриффины"
© FOX (1999)
5 из 5
Кадр из мультсериала "Рик и Морти"
© Adult Swim (2013 - ...)
Что пересмотреть из классики: "Друзья" (пока еще доступны в России, но скоро права уйдут кому-то еще), "Как я встретил вашу маму", всевозможные мультсериалы — "Южный Парк", "Гриффины", "Рик и Морти" и так далее.
Как оформить: на сайте netflix.com, от восьми евро в месяц.

Amazon Prime: суровые рыбаки и бордели

© Secret Engine (2019)
Кадр из фильма "Поднять паруса"
В очень разнообразном каталоге главного конкурента Netflix обнаружилась одна картина, на которую в другие времена можно было бы и не обратить внимания — и упустить одну из любопытнейших новинок самоизоляционной эпохи. Начинается Blow the Man Down ("Поднять паруса", в честь английской моряцкой песенки) сурово, как драма о житье-бытье в отдаленных рыболовецких регионах.
© Secret Engine (2019)
«Мотор Сич», так не доставайся же ты никому
Кадр из фильма "Поднять паруса"
Поселок — американский аналог северной Териберки из "Левиафана" Звягинцева. Всюду темно, холодно и стоят пустые ржавые клетки. Две сестры, недавно лишившиеся матери. Одна заплутала в ночи с сомнительным парнем, который начинает ее домогаться. После весьма жестокой сцены убийства гарпуном, а потом расчленения кухонным ножом фильм впервые дает понять, что не так прост. В процессе развития сюжета драма окажется очень уж черной околодетективной комедией об устройстве современных борделей и социальной ответственности — высокой и низкой.
1 из 2
Кадр из сериала "Офис"
© Reveille Productions (2005-2013)
2 из 2
Кадр из сериала "Два с половиной человека"
© Chuck Lorre Productions, Warner Bros. Television (2003 - 2015)
1 из 2
Кадр из сериала "Офис"
© Reveille Productions (2005-2013)
2 из 2
Кадр из сериала "Два с половиной человека"
© Chuck Lorre Productions, Warner Bros. Television (2003 - 2015)
Что пересмотреть из классики: "Доктор Хаус", "Офис", "Два с половиной человека", "Парки и зоны отдыха" и много-много другого — в гонке за покупными правами Amazon чуть ли не опережает Netflix, во всяком случае в российском сегменте.
Еще там есть весьма успокоительный трэвел-цикл Джеймса Мэя (для знающих — тот самый соведущий передач Top Gear и The Grand Tour) о путешествии по Японии, называется Our Man in Japan.
Как оформить: на сайте primevideo.com, по завершении ознакомительного тарифа стоит в районе шести евро в месяц.

Apple TV+: банкиры и ужастики

IT-корпорация, недавно вступившая в гонку за зрительское внимание, с эксклюзивами не распыляется: их немного. Но почти все сериалы и фильмы, даже второстепенные премьеры, активно обсуждают. Например, много говорили про ток-шоу о коронавирусе Опры Уинфри, которая дома по скайпу взяла интервью у инфицированного артиста Идриса Эльбы.
© Hyphenate Films (2020)
Кадр из фильма "Банкир"
Главная новинка — полный метр под названием The Banker ("Банкир"), кино не радикальное, а совершенно привычное, похожее на многие драмы, выходящие в наградной сезон. Эта лента про людей, проворачивающих аферу, не просто развлекает, а с редким нынче изяществом говорит, что даже самые паскудные времена все равно меняются.
Здесь организаторы криминальной ячейки хотят чего-то более благородного, чем просто подзаработать. Двое чернокожих дельцов (Энтони Маки — Сокол из Marvel и бесподобный Сэмюэл Л. Джексон) решают при помощи специально обученного белого посредника (Николас Холт) скупить недвижимость, которая по закону не может принадлежать цветному населению. Потом их интересы становятся куда шире: они пытаются доказать обществу вечно расистских южных штатов, что права на американскую мечту заслуживает каждый.
Россия своих не бросает — но именно своих
© Apple TV+ (2020)
Кадр из сериала "Удивительные истории"
Что пересмотреть из классики: такого у Apple пока не завелось, но все, возможно, впереди. Впрочем, можно попробовать их новый сериал "Удивительные истории", который, в свою очередь, — ремейк культового хоррор-альманаха, выпущенного к тому же самим Стивеном Спилбергом.
Как оформить: на сайте tv.apple.com, после бесплатной первой недели — по пять долларов в месяц.

Бонус-трек: MUBI

© РИА Новости / Кокорев
Съемки фильма "А зори здесь тихие"
Это онлайн-кинотеатр для тех, кто всегда хотел увлечься кино не для всех, но откладывал. Здесь не совсем привычная система просмотров: зрителям доступно 30 фильмов, ежедневно очередная картина появляется на целый месяц и, соответственно, одно название из каталога убывает.
Сейчас из доступных в России лент, которые тщательно отбираются киноведами, работающими в MUBI, есть вот какие: шумовой почти мультфильм "Психогидрография" о течении воды (буквально); внезапная советская классика — "А зори здесь тихие" Станислава Ростоцкого, хрестоматийный вестерн "Дорога на Санта-Фе" от режиссера "Касабланки" Майкла Кертица и так далее. К сожалению (или счастью), многие картины (те, что со словами) — только на языке оригинала с английскими субтитрами.
Как оформить: на сайте Mubi, первые семь дней — бесплатно.

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