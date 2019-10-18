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ГРОМкая премьера: как в РФ прошли самые масштабные военные учения

18 октября 2019, 13:54  •  118 • Политика
Стратегические командно-штабные учения «Гром-2019» отметились самыми масштабными пусками баллистических и крылатых ракет за всю постсоветскую историю. Об этом заявили опрошенные «Известиями» эксперты, комментируя тренировки сил и средств стратегического сдерживания, прошедшие при непосредственном участии президента. Владимир Путин, в частности, руководил пуском межконтинентальной ракеты и других новейших видов вооружения. Проверив обороноспособность страны, глава государства ближе к вечеру встретился с деятелями культуры на просторах ВГИКа.

Задача выполнена

В ходе учений «Гром-2019» были задействованы соединения и воинские части Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), дальняя и военно-транспортная авиация, силы Западного, Южного, Центрального и Восточного военных округов, а также Северного флота. Командование тренировкой осуществлялось из Национального центра управления обороной. В Минобороны отметили, что все задачи выполнены успешно.
Стратегические ракетоносцы провели пуски баллистических ракет из акватории Баренцева и Охотского морей по полигонам Кура на Камчатке и Чижа в Архангельской области. Надводные корабли отстрелялись «Калибрами» из Баренцева и Каспийского морей по целям на берегу.
С космодрома Плесецк был произведен запуск межконтинентальной баллистической ракеты из комплекса «Ярс», которая поразила цель на полигоне Кура. Ракетоносцы-бомбардировщики Ту-95МС нанесли удары по наземным объектам на полигоне Пембой в Республике Коми. Расчеты оперативно-тактических комплексов «Искандер» на полигонах Южного и Восточного военных округов выполнили пуски крылатых ракет.
Особое внимание в ходе маневров было уделено противодействию диверсионно-разведывательной деятельности противника.
В понедельник, перед началом учений, врио начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-майор Евгений Ильин рассказал, что всего в ходе тренировки будет выпущено 16 крылатых и баллистических ракет.
Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ
Прошедшие учения отметились самыми масштабными пусками баллистических и крылатых ракет за всю постсоветскую историю, рассказал главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.
— Похожие мероприятия проводятся ежегодно, раз в пять-шесть лет — с масштабными пусками ракет, — рассказал эксперт «Известиям». — В ходе таких маневров проверяются носители и средства поражения, которые включены в стратегические ядерные силы, а также все звенья системы боевого управления. Практические пуски ракет подтверждают их надежность. Особенно важно проверить работу системы управления стратегическими ядерными силами страны. Она в последние годы серьезно обновлялась — была полностью переведена на российскую элементную базу и стала цифровой.
На фоне недавнего выхода США из договора РСМД и появления баз противоракетной обороны (ПРО) в Европе в ходе учений мог отрабатываться и сценарий прорыва таких районов — на это указывают пуски крылатых ракет, отметил главный редактор портала Militaryrussia Дмитрий Корнев.
— При таком сценарии сначала крылатые ракеты должны уничтожить системы ПРО вероятного противника, — отметил эксперт. — Только после этого в дело должны вступить баллистические ракеты с ядерными боеголовками.
Всего же к учениям, по данным Минобороны, привлекли около 12 тыс. военнослужащих, 213 пусковых установок РВСН, до 105 летательных аппаратов, из них пять стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев, до 15 надводных кораблей и пять подводных лодок, 310 единиц боевой и спецтехники.

Мягкая сила

Президент в четверг принял участие в двух диаметрально противоположных мероприятиях. Проверив, как в России обстоят дела с оборонной сферой, Владимир Путин погрузился в культурную. Беседа президента с мастерами, выпускниками и студентами ВГИКа была приурочена к столетию образования Института кинематографии.
Успешное проведение военных учений и тот факт, что Владимир Путин долгое время не встречался с деятелями культуры, скорее всего, и стали основной причиной хорошего настроения президента, который непринужденно пообщался с участниками мероприятия. Кроме того, на встрече присутствовали многие выдающиеся личности, включая кинорежиссеров Карена Шахназарова и Федора Бондарчука.
Поздравив вуз с вековым юбилеем, Владимир Путин обратил внимание на то, что выпускники института работают не только на родине, но и за рубежом. Кроме того, по его словам, всё больше иностранных студентов заинтересованы в получении образования в старейшем творческом институте России.
— С учетом качества образования ВГИКа всё это является такой серьезной, как сейчас модно говорить, российской «мягкой силой», — подчеркнул Владимир Путин.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Несмотря на неформальный характер мероприятия, на встрече обсуждались многие назревшие проблемы в области кинематографии. В частности, глава государства поддержал намерение Минкульта жестко бороться с кинопиратством. Глава ведомства Владимир Мединский отметил, что нынешнее законодательство очень мягкое и требуется внесение изменений для эффективного сопротивления этой нелегальной деятельности.
Владимир Путин также поручил Минкульту проработать вопрос создания студии документального кино и меры по поддержке этого вида творчества. Президент поддержал идею создания студии ВГИК на площадке форума «Таврида» в Крыму. Кроме того, на встрече прозвучало заявление о необходимости сохранить существующую систему поддержки кинопроката в малых городах и селах.
Аплодисментами было встречено обещание Владимира Путина решить вопрос с бесплатным получением второго высшего кинообразования. Президент также согласился с тем, что необходимо смягчить условия господдержки режиссеров-дебютантов.
21 октября будет запущена прозрачная система господдержки киноотрасли. Благодаря данному проекту каждый гражданин в любой момент сможет узнать, сколько денег получил тот или иной фильм. В открытом доступе появится и информация о должниках, которые, получив, «государственные деньги, либо не вернули возвратную часть, либо вообще ничего не сняли», пояснил министр культуры.

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