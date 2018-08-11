Громче и больше: в США обсуждают способы противостояния «информационным операциям» России и Китая

Соединённым Штатам следует сделать упор на информационные кампании за рубежом, чтобы «продвигать сотрудничество» среди своих союзников и бороться с «дезинформацией» России и Китая. Об этом говорится в докладе Объединённого комитета начальников штабов США, с текстом которого ознакомился RT. В документе утверждается, что Россия якобы пытается дискредитировать военную деятельность Соединённых Штатов на территории других государств. При этом опрошенные RT эксперты отмечают, что к легитимности действий Пентагона за рубежом много вопросов не только у Москвы.

США не уделяют достаточного внимания противодействию другим странам на информационном поле. Из-за этого американские вооружённые силы стеснены в «свободе действий» за рубежом. Об этом говорится в новом докладе органа управления ВС США — Объединённого комитета начальников штабов. В документе уточняется, что Соединённым Штатам следует сделать особый упор на кампании, направленные на продвижение сотрудничества среди своих союзников.

«Объединённые силы должны совмещать передовые технические возможности с социокультурным анализом, чтобы создать информационную основу для устойчивой интеграции физической и информационной деятельности с целью обеспечения свободы действий», — подчёркивается в докладе.

Согласно документу, на сегодняшний день американские войска не могут противостоять потоку той дискредитирующей информации, которая поступает от «соперников» Америки. Как отмечается в документе, особенно это касается «дискредитации» в отношении законности военного присутствия США на территории других государств.

«Сегодня соперники и противники, не сдерживаемые ни ограничительными мерами, ни необходимостью установления истины, осознают силу информации и эффективно интегрируют физическую и информационную составляющие для достижения оперативных и стратегических целей», — подчёркивается в докладе Объединённого комитета начальников штабов.

Особое недовольство Соединённых Штатов вызывают якобы имевшие место «российские информационные операции» на Украине.

«Российские операции на Украине продемонстрировали, что Россия придерживается способа ведения конфликтов, включающего операции по влиянию на восприятие с целью получения желаемого поведения», — говорится в документе.

Примечательно, что в одном ряду с Россией в качестве «соперников и противников» упоминаются экстремистские организации и Китай.

«Элемент информационной войны»

С помощью подобных заявлений США пытаются хоть как-то показать, что Россия вовлечена в конфликт на Украине, считает военный эксперт Алексей Леонков.

«Это и есть элемент информационной войны. Это делается с различными целями. С одной стороны — втянуть Россию каким-либо образом в конфликт. С другой — оправдать траты, которые нужно осуществлять на территории Украины для поддержания информационных центров», — объяснил военный эксперт.

Напомним, что в декабре прошлого года СМИ сообщили, что в США откроется новый Центр глобального взаимодействия. Отмечается, что межведомственный офис станет первым по борьбе с «российской пропагандой» с 1990-х годов, когда противодействие ей казалось неактуальным после окончания холодной войны.

Как отмечается в докладе Объединённого комитета начальников штабов, новый подход к освещению военной деятельности армии США особенно необходим, так как широкий доступ к информации позволяет мировой общественности оспаривать законность таких действий.

Reuters

«Способность Объединённых сил информировать общественность о военной деятельности напрямую влияет на их свободу действий. Доступ к информации почти в режиме реального времени предоставляет общественности площадку для оспаривания легитимности военных действий», — утверждается в документе.

Между тем легитимность нахождения американских войск на территории других государств не раз ставили под вопрос. Так, глава Сирии Башар Асад неоднократно заявлял, что Вооружённые силы США находятся на территории страны незаконно. Россия, в свою очередь, также не раз указывала на отсутствие законных оснований нахождения войск США в арабской республике.

«Министр обороны США заявил, что есть решение Совета Безопасности ООН, которое позволяет Вашингтону иметь свои войска на территории Сирии. Мы незамедлительно поинтересовались в Госдепартаменте, какие конкретно решения имеются в виду. Нам невнятно ответили, и отвечающий явно понимал абсурдность заявлений о наличии якобы легитимных оснований для нахождения Вооружённых сил США в Сирии», — заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, США ведут себя таким образом, как будто пытаются «удерживать часть сирийской территории и делать это столько, сколько сами пожелают».

«Нас очень беспокоят американские попытки обосноваться в чужом доме, при этом они явно не приносят в этот чужой дом мир и покой. Мы рассчитываем, как уже отметил глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров, что США всё-таки выработают честную и законную позицию по вопросу о своём присутствии в Сирии», — заключила официальный представитель МИД.

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России, в беседе с RT также отметил, что о незаконном пребывании войск США на территории суверенных стран сообщают не только иностранные государства, но и сама американская пресса.

«Критику американских военных действий за рубежом осуществляют не только другие государства, но и сама американская пресса. Очень сложно оправдать свои военные действия в других государствах, если не внушить американцам, что эти действия являются превентивной защитой территории США», — отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что одновременно растёт недовольство самих американцев чрезмерным и затратным вмешательством США в дела третьих стран.