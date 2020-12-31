«Гром», «Стрела», «Гермес»: какие новинки представила российская оборонная промышленность в 2020 году

Российские оборонные предприятия представили в 2020 году линейку перспективных оружейных комплексов. Среди них тяжёлый реактивный разведывательно-ударный беспилотник «Гром», семейство лёгких армейских автомобилей «Стрела», бронемашина «Тигр» в варианте багги, ракетная установка «Гермес» дальностью 100 км, а также многофункциональный программно-аппаратный комплекс. Как полагают эксперты, данные образцы вооружения позволят российской армии выполнять самый широкий спектр боевых задач.

По мнению экспертов, уходящий год оказался достаточно богатым на новации в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России. Отечественные предприятия представили целый ряд интересных образцов военной техники.

«Мы проанализировали мировые тренды»

Большая часть новинок была продемонстрирована на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020». В частности, на выставке был показан полноразмерный макет тяжёлого реактивного разведывательно-ударного БПЛА «Гром» разработки группы «Кронштадт» (Санкт-Петербург).

Беспилотный комплекс предназначен для применения в едином звене с самолётами ВКС. Как считает разработчик, его детище облегчит задачу вскрытия и поражения систем войсковой и объектовой ПВО противника. Благодаря достаточно высокой скорости и малозаметности «Гром» может эксплуатироваться в первом атакующем эшелоне.

«Мы проанализировали мировые тренды и ситуацию в нашей стране и пришли к выводу, что для такого аппарата в наших войсках существует ниша. Задел, который мы создали во время опытно-конструкторских работ по «Ориону», позволяет нам реализовать проект «Гром», — сообщил ранее в беседе с RT директор Центра перспективных исследований группы «Кронштадт» Владимир Воронов.

В материалах компании говорится, что беспилотник сможет подниматься на высоту до 12 км и развивать скорость до 1 тыс. км/ч. Радиус боевого применения «Грома» разработчик оценивает в 700 км. Длина БПЛА должна составить 13,8 м, высота — 3,8 м, размах крыла — 10 м, взлётная масса — 7 т, полезная нагрузка — 2 т.

Беспилотный комплекс планируется приспособить под применение бомб массой 100, 250 и 500 кг, а также управляемых боеприпасов. Для их установки на аппарате будут предусмотрены четыре точки подвески: две под консолями крыла и две под фюзеляжем.

Арсенал «Грома» позволит уничтожать надводные и наземные цели, расположенные в тактической и оперативно-тактической глубине. Наведение вооружения БПЛА будет осуществляться с помощью лазерных, телевизионных и спутниковых комплексов.

Помимо «Грома», дебютантом форума «Армия-2020» стали новейшие образцы армейской техники. ООО «Военно-промышленная компания» (ВПК) представила на открытой экспозиции лёгкий бронеавтомобиль «Стрела» в варианте командирской машины и амфибии.

Бронеавтомобиль «Стрела» на форуме «Армия-2020»

РИА Новости

© Михаил Воскресенский

Преимуществом новинки является невысокая цена по сравнению с ближайшими родственниками — семейством «Тигр». При этом «Стрела» обладает достаточно высоким уровнем баллистической защиты — автомобиль выдерживает выстрел бронебойно-зажигательным патроном с дистанции 30 м.

Также «Стрела» сохраняет жизнь экипажу после взрыва фугаса мощностью до 2 кг в тротиловом эквиваленте под колесом или днищем. В салоне автомобиля могут поместиться до восьми человек.

«Ближайший аналог «Стрелы» — это линейка автомобилей «Тигр». Но представленная на форуме машина значительно легче — это 4,7 т против 8 т у «Тигра». При этом в её конструкции использована сталь А3 толщиной 6,5 мм, которая обеспечивает хорошую пулезащиту», — заявил в интервью RT на полях «Армии-2020» гендиректор ВПК Александр Красовицкий.

Небольшая масса позволяет «Стреле» ускоряться быстрее «Тигра». По шоссе машина может разгоняться до 130—140 км/ч. Военные, которые уже прокатились на бронеавтомобиле, похвалили его за плавность хода.

Ещё одним смелым экспериментом ВПК является получивший широкое распространение в войсках «Тигр» в варианте багги. За счёт демонтажа тяжёлых бронированных дверей конструкторы смогли значительно уменьшить массу машины и конвертировать её в полезную нагрузку.

На машину можно установить любой боевой модуль. Кроме того, багги — это более манёвренный и управляемый транспорт. По словам Красовицкого, такой бронеавтомобиль будет очень востребован в России и в зарубежных странах. В декабре Минобороны РФ заказало ВПК разработку четырёх модификаций «Стрелы». Эти образцы уже в следующем году пройдут предварительные испытания.

«Уничтожение любого западного танка»

Из новейших образцов ракетного вооружения, представленных в уходящем году, опрошенные RT эксперты выделили 207-мм высокоточный комплекс «Гермес» с загоризонтной дальностью стрельбы до 100 км.

Образец был разработан тульским Конструкторским бюро приборостроения (КБП) им. академика А.Г. Шипунова (входит в «Ростех»). «Гермес» занимает нишу между управляемыми артиллерийскими снарядами и оперативно-тактическими системами.

«Ракета комплекса «Гермес» имеет автономную систему наведения по принципу «выстрелил и забыл». В комплексе реализован режим залповой стрельбы по нескольким (до шести) разнесённым целям, а также автоматическая синхронизация лазерного целеуказания для поражения целей высокоточным боеприпасом с промахом не более 0,5 м», — говорится в материалах «Ростеха».

Пусковая установка комплекса «Гермес»

РИА Новости

© Григорий Сысоев

Особенность «Гермеса» состоит в том, что он может монтироваться на самых разных платформах — сухопутных машинах, малых боевых кораблях и беспилотниках.

Как сообщил в комментарии ТАСС представитель КБП им. Шипунова, комплекс уничтожит любой западный танк с почти 100%-ной гарантией. По его словам, скорость боеприпаса этой системы превышает 4 Маха.

«По итогам проведения полного цикла испытаний «Гермеса» на полигоне с поражением различных типов мишеней был сделан вывод, что на гарантированное уничтожение любого существующего западного танка достаточно одной-единственной ракеты комплекса», — подчеркнул представитель КБП.

По информации источников «Известий», на базе технических решений по «Гермесу» оборонная промышленность РФ начала разработку новых ракет. Проект получил название «Клевок-Д2». Один из перспективных боеприпасов будет оснащаться прямоточным воздушно-реактивным двигателя (ПВРД), разгоняющим его почти до гиперзвуковой скорости.

Как утверждает газета, такая ракета превзойдёт аналоги по дальности и будет неуязвима для средств ПВО. Стартовая масса боеприпаса в транспортно-пусковом контейнере составит не более 150 кг, вес боевой части — 57 кг.

Огонь может выполняться с наземных и воздушных платформ. Мощности боезаряда должно хватить на уничтожение бронетехники, артиллерийских систем, штабов, пунктов управления и инженерных сооружений.

Эксперты считают, что «Гермес» войдёт в арсенал мотострелковых и танковых частей ВС РФ. Таким образом, российские подразделения получат возможность проводить более масштабные операции на театре военных действий (ТВД).

«Такие компактные высокоточные тактические комплексы значительно облегчат решение задач по поражению группировки неприятеля до того, как она успеет предпринять враждебные действия. В нашей армии это будет очень важное промежуточное звено между ствольной артиллерией, РСЗО и дальнобойными оперативно-тактическими системами», — отметил в разговоре с RT военный эксперт Юрий Кнутов.

Помимо средств огневого поражения, оборонный сектор РФ продолжает совершенствовать электронную начинку различных видов вооружения. В октябре сотрудники военного инновационного технополиса «Эра» (Анапа) совместно с департаментом информационных систем Минобороны РФ разработали программно-аппаратный комплекс (ПАК) для исследования и отработки технологий искусственного интеллекта.

Применение данного оборудования внесёт значимый вклад в автоматизацию разведывательно-ударных систем российской армии. Суть в том, что ПАК способен идентифицировать цели, отслеживать передвижение вражеских войск, в том числе при применении ими разнообразных способов маскировки.

Изображение объектов, передаваемое с БПЛА

© Министерство обороны РФ

Нейросеть этого уникального комплекса работает с информацией в банке данных, который содержит 100 тыс. изображений военной техники в оптическом диапазоне и 5 тыс. целей в радиолокационном. Точность обнаружения объектов противника специалисты «Эры» оценивают в 95%.

«Комплекс можно установить на беспилотник армейского разведывательного подразделения. Благодаря нашему изделию БПЛА получает возможность идентифицировать и классифицировать наблюдаемые объекты противника», — сообщил ранее в комментариях каналу RT замначальника научно-исследовательского отдела (поисковых и прогнозных исследований) «Эры» майор Евгений Назаров.

В беседе с RT редактор газеты «Независимое военное обозрение» Дмитрий Литовкин заявил, что уходящий год запомнился развитием направлений, связанных прежде всего с беспилотной техникой, ракетным вооружением и армейскими автомобилями.

«Главное достижение России в сфере оборонной промышленности в 2020 году, на мой взгляд, это разработка первых ударных БПЛА. Если говорить в целом, то новинки, которые мы увидели, свидетельствуют о том, что у России есть технологическая база, которая будет и в дальнейшем способствовать созданию новых, современных изделий для выполнения самых разных задач», — заключил Литовкин.