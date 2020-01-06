Гром победы, раздавайся? • 145 • Аналитика

Поводом еще раз задуматься над тем, что реально происходит в стране, стал ряд публикаций в ведущих СМИ страны, в которой нам преподносят Её Величество Перемогу.



Констатация факта того, что все статьи не очень сильно отличались друг от друга по набору аргументов (а точнее, не отличались вообще), позволят просто процитировать суть, не вдаваясь в подробности того, кто первый опубликовал это. По факту — все писали от одного источника, так что просто цитирую.







«Поступление более 6,5 тыс. единиц нового и модернизированного вооружения позволило довести долю современных образцов до 68,2%, а уровень оснащенности в ядерной триаде достиг 82%. Действовавшие ранее образцы техники во всех видах и родах войск последовательно заменяются на современные. Так, все бригады Сухопутных войск полностью перевооружены на оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер"».



Много слов. О так называемых 64%, которые за пару месяцев выросли аж до 68,2% мы уже писали, ну тут ничего не поделать. У нас все растет, как сказал Путин, и зарплаты, и пенсии, и ВВП.



Единственное, что тут действительно соответствует реальности, это про «Искандеры». Действительно, 448-я ракетная бригада в Курске, последняя бригада, где на вооружении стояли комплексы «Точка У», в ноябре 2019 года получили-таки «Искандеры». Это прекрасно.



Остальные цифры плохо подтверждаются или не подтверждаются вообще. Сам по себе принцип, «так сказали в Минобороны», потому надо верить – ну не для 21 века все-таки.



«Ударный беспилотник "Охотник", гиперзвуковая ракета "Циркон", лазер "Пересвет", ракетный комплекс "Авангард" и пистолет "Удав" можно назвать настоящими оборонными "премьерами" этого года. Об одних много писали и говорили, другие показали впервые и даже приняли на вооружение».



Особенно пистолет «Удав». Пусть он не совсем смотрится в списке, но он хотя бы реален. Да, им особо не погрозишь в сторону супостатов, но… Но он есть. Тоже плюс, как и «Искандеры».



Удивляюсь, почему в списке нет атомных самоходов наших, «Буревестника» и «Посейдона». Вот они точно-то из категории, про которую много писали и говорили, только сомнений в их существовании все больше и больше. Мультик, оно, конечно, дело хорошее, мультиками все в гибридной войне сражаются, но если дойдет дело до реалий…



Говоря о «Цирконе» и «Авангарде», которые вроде бы есть и их даже кому-то показывали… Ну, пока выпустят, пока поставят на службу Родине… В общем, как закончатся все сдвиги-передвиги вправо, вот тогда и поговорим.



Боевой лазер «Пересвет»… Ну, так как абсолютно все засекречено, да и принципы работы «новые физические»… Изучим новую физику, получим хоть какие-то данные, вот тогда тоже поговорим.



«Охотник» и Су-57.



Ну это беседа о ненужном и невозможном.







«Однако если испытания "Охотника" будут идти еще достаточно долго (планируется начать его серийные поставки в войска в 2025 году), то Су-57 с 2020 года начнет пополнять авиачасти ВКС РФ. Контракт на поставку первых двух машин был подписан в 2018-м. И планировалось, что первый военные получат до конца этого года».



Ну, что касается первого Су-57, точнее, Т-50, поскольку Су-50 без РЛС с АФАР и двигателем – это несколько не Су-57, или не истребитель пятого поколения… В общем, к разговору об истребителе пятого поколения Су-57 можно будет вернуться тогда, когда он реально станет таковым. Пока – рано.



Тем более что с поступлением в войска этих самолетов (без РЛС с АФАР и двигателем от Су-35) тоже вышла заминка. Первенец был слегка замят при контакте с землей. Посмотрим на остальных.



«Охотник»… С ним тоже не все ровно. Причем главная проблема этого беспилотника находится не на земле, и даже не в небе. Намного выше.



Главная проблема «Охотника» — отсутствие системы ретрансляции команд через орбитальную спутниковую группировку. Перевожу: не хватает своих спутников, чтобы БПЛА мог принимать команды в любой точке, куда его могут направить. Такой стройной системы у нас пока нет, а когда предвидится – богу и Рогозину известно.



Возможно, что и никогда. Проблемы с космонавтикой уже надоели и не вызывают никаких ощущений, кроме негативных.



Ил-112В. Самая странная странность.



«Первый образец легкого транспортника впервые поднялся в воздух 30 марта на аэродроме в Воронеже. Занимавший тогда пост генерального директора ПАО "Ил" Алексей Рогозин сказал, что "Ил-112В — первый военно-транспортный самолет, который создается с нуля в постсоветский период". Он будет помогать в решении многих задач как в сфере военной логистики, так и в гражданском секторе».



Не к ночи упомянутый носитель известной фамилии, процитированный ТАСС, не сообщил, что первый полет Ил-112 стал пока последним. Дальше самолет отправился на доработку, переработку, устранение недостатков, адаптацию и так далее. Сколько этот процесс займет времени, совершенно непонятно, а пока суть да дело, на заводе ВАСО, где идут работы над самолетом, быстренько разобрали взлетно-посадочную полосу на капитальный ремонт.



Сложно сказать, сколько времени уйдет на ремонт ВПП, но…



«В этом году было официально объявлено, что началось серийное производство стратегических ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-160М. В ближайшие годы они начнут поступать на вооружение дальней авиации ВКС РФ».



Информация о реальном начале работ с Ту-160М сдвинулась с мертвой точки и пошла – прекрасна. Как и пришедшее подтверждение того, что первый самолет в конце ноября вышел на испытания.



То, что мы можем производить стратегические бомбардировщики, – это отлично. Это обнадеживает на будущее. То, что пиар-проекту ПАК ДА предпочли глубокую модернизацию проверенного Ту-160, говорит о том, что не всем в Минобороны затмили мозги ура-менеджерские проекты.



«Стало известно, что два крупнейших разработчика вертолетов России конструкторские бюро (КБ) "Миль" и "Камов" решено к 2022 году объединить в единую структуру — Национальный центр вертолетостроения.

Такая новость в СМИ вызвала шквал критики в адрес холдинга "Вертолеты России". Однако в пресс-службе заверили, что две знаменитые конструкторские школы сохранят и оставят их имена в названии: "Ми" и "Ка" являются синонимами надежности, безотказности, высоких летно-технических характеристик».



Что ту можно добавить к уже сказанному?



У нас оптимизировали космическую отрасль. По факту, если убрать откровенно глупые пиар-проекты типа полетов на Луну и строительства там станции, наша космическая отрасль, оптимизированная и должным образом отлаженная, доживает если не последние годы, то десятилетие точно. Просто проедая советский задел.



А вообще, раз у нас оптимизировали здравоохранение, культуру, образование, почему не оптимизировать и вертолетостроение? А высвобожденные площади отдать под постройку торговых центров и жилых кварталов.



«Покупка Турцией у России зенитных ракетных систем большой дальности С-400 "Триумф" — камень преткновения в отношениях Анкары и Вашингтона».



Ну не такой уж и камень. Но есть прецедент. Вообще, это все подается так, как будто это прямо какая-то наша победа. Перемога полная. Как сказали бы на Украине. Что здесь такого, ну, турки купили наши ЗРК. Да, именно так, купили за деньги, не в кредит, не бартером на мандарины.



Это нормальная практика – покупать то, что хочется. Так что да, турки продемонстрировали свою независимость. Получив отказ в продаже им F-35, теперь присматриваются к… нет, не к Су-57 почему-то, а к Су-35.



Можно понять, кстати. Пусть покупают, что хотят. Когда кто-то не продает, всегда найдется желающий продать вместо него.



Тихоокеанские «Барсы»: сломанный меч империи



«Тихоокеанскому флоту была передана первая дизель-электрическая подлодка "Петропавловск-Камчатский" проекта 636.3 "Варшавянка". Вторая — "Волхов" — спущена на воду в Санкт-Петербурге».



Да, хорошая тема. Раз мы не в состоянии построить корабли крупного тоннажа, все эти эсминцы-крейсера, не говоря уже об авианосцах, надо строить подводные лодки. И чем больше – тем лучше.



Хотелось бы, конечно, чтобы это было не откровенно старые «Варшавянки», а все-таки лодки с независимой энергоустановкой. Но – имеем то, что имеем.



«Увеличится на флоте и количество кораблей, оснащенных гиперзвуковыми ракетами "Циркон"».



Очень коротко. Будут ракеты – будем говорить. Пока что все эти «через год, через два» откровенно уже напрягает.



«В госпрограмму вооружения внесено создание для ВМФ вертолетоносцев (универсальных десантных кораблей). О планах весной 2020 года заложить первые два на судостроительном заводе "Залив" в Керчи стало известно в сентябре».



То же самое. Заложат, построят, спустят на воду – все обговорим. Пока все на уровне обещанок.



Говоря о разворачивающейся пиар-кампании по созданию впечатления, что у нас действительно все просто прекрасно с новыми вооружениями, хочется сказать только одно. Пресс-служба Минобороны и поддерживающие ее СМИ явно начали переигрывать в оглашении «результатов».



Все упомянутое в статье ТАСС можно разделить на три группы: реалии дня, отложенные перспективы и ненаучная фантастика.



Реалии дня – тут все понятно. Новый пистолет, «Искандеры» вместо «Точки У», «Варшавянки», Ту-160М. Это то, что реально есть и будет дальше.



Отложенные перспективы – это «Пересвет» комплексов нужно больше, чем три, это «Циркон» и «Авангард», это Су-57. То есть то, что можно довести до ума в ближайшее время при наличии средств. Перспектива, пусть и отложенная.



А вот фантастика – она и есть фантастика. И зачем нам столько фантастики с этим БПЛА, который может летать только на коротком поводке, мультяшные ядерные атомолет и атомоплав…



Ил-112 нужен, и не просто нужен, но чтобы его довести до ума, нужны люди, которых уже нет. Когда люди были, не было денег. Сейчас при наличии денег уже нет людей, способных быстро доделать самолет.



И так далее.



А если вспомнить наши пиар-проекты никому не нужных танка «Армата», бронетранспортера и БМП на базе «Курганца», насильно впихиваемого в ВКС истребителя недопятого поколения Су-57, маневрирующих гиперзвуковых ракет и прочих проектов, о которых очень громко кричали вчера и очень тихо молчат сегодня…



Не очень красивые результаты, если серьезно.





Все эти красивые мультики и оптимистичные рассказы высоких лиц о том, как у нас через несколько лет все будет красиво и на страх Западу, почему-то вызывает не чувство удовлетворения, а совсем наоборот.



Почему-то все меньше уверенности в том, что «Посейдон» реально подкрадется под водой, а «Буревестник» с «Охотником», собранные из китайских комплектующих, долетят до врага. Ракеты вроде бы мы еще можем производить, но как-то тоже все не очень динамично выглядит.



Возможно, конечно, все заключено в способе подачи информации.



Возможно, надо перестать рассказывать сказки о том, что будет послезавтра, а начать рассказывать, и рассказывать честно, о том, что из обещанного вчера было завершено сегодня.



Неплохое начало могло бы получиться. Поводом еще раз задуматься над тем, что реально происходит в стране, стал ряд публикаций в ведущих СМИ страны, в которой нам преподносят Её Величество Перемогу.Констатация факта того, что все статьи не очень сильно отличались друг от друга по набору аргументов (а точнее, не отличались вообще), позволят просто процитировать суть, не вдаваясь в подробности того, кто первый опубликовал это. По факту — все писали от одного источника, так что просто цитирую.Много слов. О так называемых 64%, которые за пару месяцев выросли аж до 68,2% мы уже писали, ну тут ничего не поделать. У нас все растет, как сказал Путин, и зарплаты, и пенсии, и ВВП.Единственное, что тут действительно соответствует реальности, это про «Искандеры». Действительно, 448-я ракетная бригада в Курске, последняя бригада, где на вооружении стояли комплексы «Точка У», в ноябре 2019 года получили-таки «Искандеры». Это прекрасно.Остальные цифры плохо подтверждаются или не подтверждаются вообще. Сам по себе принцип, «так сказали в Минобороны», потому надо верить – ну не для 21 века все-таки.Особенно пистолет «Удав». Пусть он не совсем смотрится в списке, но он хотя бы реален. Да, им особо не погрозишь в сторону супостатов, но… Но он есть. Тоже плюс, как и «Искандеры».Удивляюсь, почему в списке нет атомных самоходов наших, «Буревестника» и «Посейдона». Вот они точно-то из категории, про которую много писали и говорили, только сомнений в их существовании все больше и больше. Мультик, оно, конечно, дело хорошее, мультиками все в гибридной войне сражаются, но если дойдет дело до реалий…Говоря о «Цирконе» и «Авангарде», которые вроде бы есть и их даже кому-то показывали… Ну, пока выпустят, пока поставят на службу Родине… В общем, как закончатся все сдвиги-передвиги вправо, вот тогда и поговорим.Боевой лазер «Пересвет»… Ну, так как абсолютно все засекречено, да и принципы работы «новые физические»… Изучим новую физику, получим хоть какие-то данные, вот тогда тоже поговорим.«Охотник» и Су-57.Ну это беседа о ненужном и невозможном.Ну, что касается первого Су-57, точнее, Т-50, поскольку Су-50 без РЛС с АФАР и двигателем – это несколько не Су-57, или не истребитель пятого поколения… В общем, к разговору об истребителе пятого поколения Су-57 можно будет вернуться тогда, когда он реально станет таковым. Пока – рано.Тем более что с поступлением в войска этих самолетов (без РЛС с АФАР и двигателем от Су-35) тоже вышла заминка. Первенец был слегка замят при контакте с землей. Посмотрим на остальных.«Охотник»… С ним тоже не все ровно. Причем главная проблема этого беспилотника находится не на земле, и даже не в небе. Намного выше.Главная проблема «Охотника» — отсутствие системы ретрансляции команд через орбитальную спутниковую группировку. Перевожу: не хватает своих спутников, чтобы БПЛА мог принимать команды в любой точке, куда его могут направить. Такой стройной системы у нас пока нет, а когда предвидится – богу и Рогозину известно.Возможно, что и никогда. Проблемы с космонавтикой уже надоели и не вызывают никаких ощущений, кроме негативных.Ил-112В. Самая странная странность.Не к ночи упомянутый носитель известной фамилии, процитированный ТАСС, не сообщил, что первый полет Ил-112 стал пока последним. Дальше самолет отправился на доработку, переработку, устранение недостатков, адаптацию и так далее. Сколько этот процесс займет времени, совершенно непонятно, а пока суть да дело, на заводе ВАСО, где идут работы над самолетом, быстренько разобрали взлетно-посадочную полосу на капитальный ремонт.Сложно сказать, сколько времени уйдет на ремонт ВПП, но…Информация о реальном начале работ с Ту-160М сдвинулась с мертвой точки и пошла – прекрасна. Как и пришедшее подтверждение того, что первый самолет в конце ноября вышел на испытания.То, что мы можем производить стратегические бомбардировщики, – это отлично. Это обнадеживает на будущее. То, что пиар-проекту ПАК ДА предпочли глубокую модернизацию проверенного Ту-160, говорит о том, что не всем в Минобороны затмили мозги ура-менеджерские проекты.Что ту можно добавить к уже сказанному?У нас оптимизировали космическую отрасль. По факту, если убрать откровенно глупые пиар-проекты типа полетов на Луну и строительства там станции, наша космическая отрасль, оптимизированная и должным образом отлаженная, доживает если не последние годы, то десятилетие точно. Просто проедая советский задел.А вообще, раз у нас оптимизировали здравоохранение, культуру, образование, почему не оптимизировать и вертолетостроение? А высвобожденные площади отдать под постройку торговых центров и жилых кварталов.Ну не такой уж и камень. Но есть прецедент. Вообще, это все подается так, как будто это прямо какая-то наша победа. Перемога полная. Как сказали бы на Украине. Что здесь такого, ну, турки купили наши ЗРК. Да, именно так, купили за деньги, не в кредит, не бартером на мандарины.Это нормальная практика – покупать то, что хочется. Так что да, турки продемонстрировали свою независимость. Получив отказ в продаже им F-35, теперь присматриваются к… нет, не к Су-57 почему-то, а к Су-35.Можно понять, кстати. Пусть покупают, что хотят. Когда кто-то не продает, всегда найдется желающий продать вместо него.Да, хорошая тема. Раз мы не в состоянии построить корабли крупного тоннажа, все эти эсминцы-крейсера, не говоря уже об авианосцах, надо строить подводные лодки. И чем больше – тем лучше.Хотелось бы, конечно, чтобы это было не откровенно старые «Варшавянки», а все-таки лодки с независимой энергоустановкой. Но – имеем то, что имеем.Очень коротко. Будут ракеты – будем говорить. Пока что все эти «через год, через два» откровенно уже напрягает.То же самое. Заложат, построят, спустят на воду – все обговорим. Пока все на уровне обещанок.Говоря о разворачивающейся пиар-кампании по созданию впечатления, что у нас действительно все просто прекрасно с новыми вооружениями, хочется сказать только одно. Пресс-служба Минобороны и поддерживающие ее СМИ явно начали переигрывать в оглашении «результатов».Все упомянутое в статье ТАСС можно разделить на три группы: реалии дня, отложенные перспективы и ненаучная фантастика.Реалии дня – тут все понятно. Новый пистолет, «Искандеры» вместо «Точки У», «Варшавянки», Ту-160М. Это то, что реально есть и будет дальше.Отложенные перспективы – это «Пересвет» комплексов нужно больше, чем три, это «Циркон» и «Авангард», это Су-57. То есть то, что можно довести до ума в ближайшее время при наличии средств. Перспектива, пусть и отложенная.А вот фантастика – она и есть фантастика. И зачем нам столько фантастики с этим БПЛА, который может летать только на коротком поводке, мультяшные ядерные атомолет и атомоплав…Ил-112 нужен, и не просто нужен, но чтобы его довести до ума, нужны люди, которых уже нет. Когда люди были, не было денег. Сейчас при наличии денег уже нет людей, способных быстро доделать самолет.И так далее.А если вспомнить наши пиар-проекты никому не нужных танка «Армата», бронетранспортера и БМП на базе «Курганца», насильно впихиваемого в ВКС истребителя недопятого поколения Су-57, маневрирующих гиперзвуковых ракет и прочих проектов, о которых очень громко кричали вчера и очень тихо молчат сегодня…Не очень красивые результаты, если серьезно.Все эти красивые мультики и оптимистичные рассказы высоких лиц о том, как у нас через несколько лет все будет красиво и на страх Западу, почему-то вызывает не чувство удовлетворения, а совсем наоборот.Почему-то все меньше уверенности в том, что «Посейдон» реально подкрадется под водой, а «Буревестник» с «Охотником», собранные из китайских комплектующих, долетят до врага. Ракеты вроде бы мы еще можем производить, но как-то тоже все не очень динамично выглядит.Возможно, конечно, все заключено в способе подачи информации.Возможно, надо перестать рассказывать сказки о том, что будет послезавтра, а начать рассказывать, и рассказывать честно, о том, что из обещанного вчера было завершено сегодня.Неплохое начало могло бы получиться. Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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