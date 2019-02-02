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Грохотали стены и бились стёкла: Опубликовано видео с Кубы после падения метеорита
02 февраля 2019, 03:54 • 87 • В мире
В Сети опубликовали видео с Кубы после падения в западной части острова метеорита. "Грохотали стены и бились стёкла", - описывают произошедшее очевидцы.
Очевидцы опубликовали видео с Кубы, где упал метеорит. Очевидцы сообщают о трёх мощных взрывах в небе над западной частью Острова свободы, от которых "грохотали стены и разбилось стекло".
На кадрах с Кубы виден длинный белый след на небе, который оставил неизвестный объект. Метеорологи США утверждают, что это был метеорит. С целью проверки данной информации в разных частях острова работают эксперты из Министерства науки, технологий и окружающей среды Республики Куба (CITMA), сообщает кубинский портал CNC TV.
По данным кубинских журналистов, после грохота в небе на землю упало четыре чёрных камня размером примерно 7 см. Их сейчас изучают.
Посольство России подтверждает, что, по данным властей Кубы, взорвался метеорит - точно не самолёт.
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