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Грохот над Горловкой: Ополченцы ответили на атаку ВСУ
15 сентября 2021, 02:30 • 118 • Политика
В Горловке слышен грохот артиллерии. Сообщается, что ополченцы Донбасса открыли ответный огонь по ВСУ.
В Горловке снова слышен грохот артиллерии. Ополченцы Донбасса бьют в ответ на обстрелы ВСУ. Жителям близлежащих районов дано указание быть предельно осторожными.
Сообщается, что ВСУ обстреливают Горловку из миномётов. Огонь ведётся со стороны шахты Южная. Снаряды бьют в основном по западным и юго-западным окраинам города, сообщают ополченцы.
Также в Сети появилось видео из Горловки. На нём слышен грохот работающей артиллерии. В описании к ролику говорится, что ополчены ведут ответный огонь по позициям ВСУ.
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