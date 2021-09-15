Грохот над Горловкой: Ополченцы ответили на атаку ВСУ

В Горловке слышен грохот артиллерии. Сообщается, что ополченцы Донбасса открыли ответный огонь по ВСУ.

В Горловке снова слышен грохот артиллерии. Ополченцы Донбасса бьют в ответ на обстрелы ВСУ. Жителям близлежащих районов дано указание быть предельно осторожными.

Сообщается, что ВСУ обстреливают Горловку из миномётов. Огонь ведётся со стороны шахты Южная. Снаряды бьют в основном по западным и юго-западным окраинам города, сообщают ополченцы.

Также в Сети появилось видео из Горловки. На нём слышен грохот работающей артиллерии. В описании к ролику говорится, что ополчены ведут ответный огонь по позициям ВСУ.