«Грохот и звук, похожий на взрыв»: в Хабаровске при крушении вертолёта погибли шесть человек

Вертолёт Ми-8 авиакомпании «Восток» потерпел крушение в Хабаровске. Воздушное судно упало на пустыре на окраине города, сразу после этого начался пожар. Погибли все шесть человек, которые находились на борту. Власти Хабаровска ввели в городе режим ЧС. По предварительной информации, вертолёт выполнял учебно-тренировочный полёт. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Крушение и пожар

Спасатели в Хабаровске получили сигнал о крушении вертолёта Ми-8 авиакомпании «Восток» в 11:30 по местному времени. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. ЧП произошло в районе улиц Антенная и Хирургическая. Воздушное судно упало на пустыре, не затронув жилые дома. Вертолёт после удара о землю загорелся и разрушился.

По предварительной информации, вертолёт выполнял учебно-тренировочный полёт. Все находившиеся на борту погибли.

После крушения воздушного судна начался пожар, спасателям удалось быстро справиться с возгоранием. Об этом агентству РИА Новости сообщил представитель региональной поисково-спасательной базы.

Обломки рухнувшего вертолёта Ми-8 разбросаны на месте крушения в радиусе 1 км, добавили в МЧС.

К месту инцидента сразу же после аварии были направлены оперативная группа краевого главка МЧС России и силы Амурского спасательного центра. Место крушения вертолёта оцеплено, там работают более 200 спасателей, развёрнут пункт оказания первой медицинской помощи.

«К ликвидации последствий крушения вертолёта Ми-8 привлечены 219 человек и 31 единица техники, от МЧС России — 153 человека и 16 единиц техники», — сообщили в МЧС.

Поисковые работы на месте крушения воздушного судна завершены. На прилегающей территории работают следователи, продолжается разбор фрагментов рухнувшего вертолёта.

При этом очевидцы указывают, что слышали сильный взрыв сразу после падения вертолёта.

«Мы в начале услышали грохот, потом раздался звук, похожий на взрыв. Мы вышли на улицу и увидели дым», — сообщили РИА Новости сотрудники цеха, расположенного неподалёку от места, где упал вертолёт.

По факту крушения вертолёта Ми-8 в Хабаровске возбуждено уголовное дело https://t.co/4g4bOvzZQYpic.twitter.com/PhleeV2E0g — RT на русском (@RT_russian) April 11, 2018

В городе введён режим ЧС

Как сообщил министр здравоохранения Хабаровского края Александр Витько, спасателям удалось обнаружить тела всех погибших при крушении вертолёта Ми-8, проводятся следственные действия.

Родственникам погибших будет оказана в том числе и психологическая поддержка, добавил глава регионального Минздрава.

«Все тела найдены. После того, как с ними поработают следователи, их перевезут в бюро судебно-медицинской экспертизы для дальнейшей идентификации», — добавил Витько.

Правительство Хабаровского края после катастрофы ввело в городе режим чрезвычайной ситуации.

«Распоряжением правительства края в границах города Хабаровска введён режим чрезвычайной ситуации регионального характера», — сообщили представители властей.

Уголовное дело

Следователи после крушения вертолёта Ми-8 в Хабаровске возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности полётов. Об этом заявили в Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК РФ. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

«По данным следствия, на борту находились члены экипажа в количестве шести человек. В результате крушения выживших нет», — приводит Интерфакс сообщение следователей.

«Следствием рассматриваются три основные версии крушения воздушного судна: погодные условия, техническая неисправность судна или ошибка пилотирования», — добавили в СК.

Начальник пресс-службы управления МВД по Хабаровску подтвердил, что ближайшие объекты городской инфраструктуры находятся примерно в километре от места крушения вертолёта.

«Жёсткая посадка произошла примерно в километре от улицы Карла Маркса — на пустыре в овраге. Ближайшее сооружение — вышка сотовой связи», — отметил он.

На месте крушения вертолёта Ми-8 работают около 20 сотрудников полиции и порядка десяти патрульных экипажей, добавил представитель МВД.

© МЧС России

Помощь семьям погибших

Власти Хабаровского края окажут материальную поддержку семьям погибших при крушении вертолёта Ми-8 в Хабаровске. Такое распоряжение дал глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

«Шпорт поручил тщательно расследовать причины аварии, оказать помощь семьям погибших, медикам — провести эксгумацию тел, а также оказать содействие правоохранительным органам», — сообщил РИА Новости представитель регионального правительства.

В правительстве края в скором времени пройдёт заседание комитета по чрезвычайным ситуациям, добавил собеседник агентства.

Тем временем спасателям удалось обнаружить оба чёрных ящика разбившегося вертолёта Ми-8. Это подтвердили в региональном главке МЧС. «Оба ящика найдены», — отметили в МЧС.