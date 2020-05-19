Гробят Украину на благо Запада: олигарх назвал неочевидного союзника Зеленского

Александр Онищенко, бежавший на Запад от преследований экс-президента Украины Петра Порошенко, был внезапно арестован по запросу президента Украины Владимира Зеленского.

В материале НТВ говорится о том, что Онищенко призвал в случае его экстрадиции в Киев, если с ним "что-то произойдёт, что-то случится", "во всём винить лично Зеленского и его союзников", которые ведут против него "политическую войну в сговоре с военным преступником Порошенко".

Он отмечает, что после "сладких" обещаний Зеленский победил на выборах президента, однако после этого стал всё больше походить на своего предшественника.

Олигарх отмечает, что Зеленский, несмотря на обещания "посадить петрушку", ничего такого не сделает - есть указание от Запада не трогать предшественника. Все точки над i расставил закон о распродаже украинской земли - Зеленский явно следует пути Порошенко по уничтожению страны.

"…они снова становятся союзниками и делают одно общее дело - то, которое выгодно Западу", - отметил Онищенко.

Напомним, что завтра, 20 мая, исполнится год правления Зеленского на Украине. Ещё одним шагом, подтвердившим его приверженность линии Порошенко стало решение, принятое несколько дней назад - Зеленский одобрил продление запрета Порошенко на российские соцсети на Украине.