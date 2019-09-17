Гробовое молчание и... аплодисменты: Слова Путина о русском Израиле встретили овациями

Президент России Владимир Путин в ходе форума "Керен ха-Йесод" свою речь произносил под аплодисменты и даже овации. Все дело в том, что сказал российский лидер следующее:

"Мы считаем Израиль русскоязычным государством".

На этой фразе в зале сначала молчание, а затем гром аплодисментов и одобрительный смех.

Кроме того, президент России заявил, что намерен посетить Израиль в январе 2020 года. В Иерусалиме он примет участие в открытии мемориала памяти жертвам блокады Ленинграда.

"Такого уровня отношений между Россией и Израилем не было никогда, - добавил Путин, подчеркнув, что говорит это с гордостью, однако внес ремарку: - Если, конечно, не вспоминать самые первые месяцы образования государства Израиль".