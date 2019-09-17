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Гробовое молчание и... аплодисменты: Слова Путина о русском Израиле встретили овациями
17 сентября 2019, 16:54 • 280 • Политика
Слова Путина о русском Израиле встретили овациями. Президент России заявил, что считает соседей русскоязычным государством. После чего в зале сначала была гробовая тишина, а затем... аплодисменты.
Президент России Владимир Путин в ходе форума "Керен ха-Йесод" свою речь произносил под аплодисменты и даже овации. Все дело в том, что сказал российский лидер следующее:
"Мы считаем Израиль русскоязычным государством".
На этой фразе в зале сначала молчание, а затем гром аплодисментов и одобрительный смех.
Кроме того, президент России заявил, что намерен посетить Израиль в январе 2020 года. В Иерусалиме он примет участие в открытии мемориала памяти жертвам блокады Ленинграда.
"Такого уровня отношений между Россией и Израилем не было никогда, - добавил Путин, подчеркнув, что говорит это с гордостью, однако внес ремарку: - Если, конечно, не вспоминать самые первые месяцы образования государства Израиль".
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