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Гробовая тишина в метро: Мексиканцам рассказали о новом способе профилактики заражения

02 июня 2020, 21:55  •  78 • В мире
В метро Мехико может воцариться гробовая тишина. Но только в том случае, если мексиканцы будут использовать для профилактики заражения новый способ, о котором им рассказали.
Руководство метрополитена мексиканской столицы посоветовало пассажирам молчать во время поездки. По их мнению, это станет отличным способом профилактики COVID-19. В Twitter администрация подземки опубликовала сообщение о начале кампании "Молча предотвращаем заражение".
Жителям Мехико объяснили, что молчание значительно снизит количество выделяющихся частиц, в которых содержатся вирусы, от заражённых людей. В замкнутых пространствах будет меньше риск инфицирования.
С 17 апреля в Мехико введён масочный режим. Эта мера является вынужденной, так как в мексиканской столице на порядок больше случаев COVID-19, чем в других регионах страны.
Метро Мехико - крупнейшее во всей Латинской Америке. Оно лишь слегка уступает метрополитену Нью-Йорка. Ежегодно через 195 станций подземки в Мехико проходят 1,6 миллиарда пассажиров. Протяжённость всех путей - больше 200 километров.
За весь период пандемии в Мексике коронавирусная инфекция была выявлена у 90 664 человек. Почти 10 тысяч инфицированных умерли. В конце марта власти страны ввели режим чрезвычайной ситуации. Остановлена работа всех предприятий, кроме тех, которые имеют первостепенное значение.

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