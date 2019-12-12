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Гроб закрыт, но к нему неиссякаемый поток народа: В Москве прощаются с экс-мэром Юрием Лужковым
12 декабря 2019, 19:24 • 67 • Политика
В Москве в Храме Христа Спасителя проходит прощание с экс-мэром столицы Юрием Лужковым. Гроб с телом покойного закрыт, но всё это время к нему идёт неиссякаемый поток желающих проститься с бывшим московским градоначальником.
10 декабря на 84-м году жизни в Германии умер экс-мэр Москвы Юрий Лужков. Однако хоронить его было решено в Москве, на Новодевичьем кладбище.
Сейчас в Храме Христа Спасителя проходит церемония прощания с экс-мэром столицы. А позже Патриарх Московский и всея Руси Кирилл лично проведёт обряд отпевания.
Гроб с телом покойного закрыт. Рядом с ним разложены награды Лужкова и стоит его чёрно-белый портрет.
К 9 часам утра храм уже полон тех, кто пришёл проводить бывшего столичного градоначальника в последний путь. К гробу народ идёт неиссякаемым потоком.
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