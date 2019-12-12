Гроб закрыт, но к нему неиссякаемый поток народа: В Москве прощаются с экс-мэром Юрием Лужковым

10 декабря на 84-м году жизни в Германии умер экс-мэр Москвы Юрий Лужков. Однако хоронить его было решено в Москве, на Новодевичьем кладбище.

Сейчас в Храме Христа Спасителя проходит церемония прощания с экс-мэром столицы. А позже Патриарх Московский и всея Руси Кирилл лично проведёт обряд отпевания.

Гроб с телом покойного закрыт. Рядом с ним разложены награды Лужкова и стоит его чёрно-белый портрет.

К 9 часам утра храм уже полон тех, кто пришёл проводить бывшего столичного градоначальника в последний путь. К гробу народ идёт неиссякаемым потоком.