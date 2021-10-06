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Гришэм: Агенты Секретной службы США старались перевестись в охрану Меланьи Трамп

06 октября 2021, 01:45  •  122 • В мире
Бывшая пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм рассказала о порядках, которые царили в администрации в период власти Трампа.
В своей книге о работе в Белом доме она рассказала, какими прозвищами сотрудники администрации называли родственников президента США. В частности, по её словам, у жены Трампа Меланьи было прозвище Рапунцель.
Пресс-секретарь пояснила, что это прозвище та получила из-за того, что редко покидала Белый дом. Некоторые из агентов Секретной службы США старались перевестись к ней в охрану, чтобы поменьше бывать на мероприятиях и иметь больше свободного времени.
У дочки Дональда Трампа Иванки и её супруга Джареда были прозвища "интерны". В книге говорится, что в администрации эту чету не жаловали.
Гришэм признаётся, что супруги ассоциировались у сотрудников Белого дома с "отвратительными, титулованными всезнайками".

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