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Гринпис воспользовался трагедией на шахте "Листвяжная": "Виноват отказ от договора по метану"

26 ноября 2021, 01:10  •  32 • Политика
Взрыв на шахте в Кузбассе перекликается с неприсоединением России к "метановому соглашению", заявили в Гринпис. "Такие соглашения позволяют сократить выбросы метана, в том числе и на угольных шахтах, что убивает наших шахтёров", - сказал представитель организации в эфире "Эха Москвы".
Трагедию на шахте "Листвяжная" в Кузбассе уже пытаются использовать в политических целях. Взрыв связали с отказом России присоединиться к "метановому соглашению" на минувшем климатическом саммите в Глазго. Соответствующее заявление прозвучало из уст проектного директора отделения Greenpeace в России Владимира Чупрова.
Речь идёт о взрыве метана в шахте "Листвяжная", который произошёл утром 25 ноября. В результате этого происшествия погибли 11 горняков и ещё несколько десятков получили ранения. И пока страна скорбит вместе с родственниками жертв трагедии, Greenpeace спешит станцевать на костях погибших.
То, что произошло в Кузбассе, перекликается с тем, что происходило на другом конце нашего континента - в Глазго, где проходила конференция по климату,
- заявил Владимир Чупров во время интервью радиостанции "Эхо Москвы".
Он указал, что Россия, Китай и Индия не присоединились к "метановому соглашению", которое предполагает сокращение на 30% к 2030 году выбросов метана. По словам Чупрова, этот договор якобы мог предотвратить трагедию.
Такие соглашения позволяют сократить выбросы метана, в том числе и на угольных шахтах, что убивает наших шахтёров,
- сказал он.
Чупров надеется, что после трагедии Россия пересмотрит своё отношение к соглашению и присоединится к нему.

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