Гринпис воспользовался трагедией на шахте "Листвяжная": "Виноват отказ от договора по метану"

Взрыв на шахте в Кузбассе перекликается с неприсоединением России к "метановому соглашению", заявили в Гринпис. "Такие соглашения позволяют сократить выбросы метана, в том числе и на угольных шахтах, что убивает наших шахтёров", - сказал представитель организации в эфире "Эха Москвы".

Трагедию на шахте "Листвяжная" в Кузбассе уже пытаются использовать в политических целях. Взрыв связали с отказом России присоединиться к "метановому соглашению" на минувшем климатическом саммите в Глазго. Соответствующее заявление прозвучало из уст проектного директора отделения Greenpeace в России Владимира Чупрова.

Речь идёт о взрыве метана в шахте "Листвяжная", который произошёл утром 25 ноября. В результате этого происшествия погибли 11 горняков и ещё несколько десятков получили ранения. И пока страна скорбит вместе с родственниками жертв трагедии, Greenpeace спешит станцевать на костях погибших.

То, что произошло в Кузбассе, перекликается с тем, что происходило на другом конце нашего континента - в Глазго, где проходила конференция по климату,

- заявил Владимир Чупров во время интервью радиостанции "Эхо Москвы".

Он указал, что Россия, Китай и Индия не присоединились к "метановому соглашению", которое предполагает сокращение на 30% к 2030 году выбросов метана. По словам Чупрова, этот договор якобы мог предотвратить трагедию.

Такие соглашения позволяют сократить выбросы метана, в том числе и на угольных шахтах, что убивает наших шахтёров,

- сказал он.

Чупров надеется, что после трагедии Россия пересмотрит своё отношение к соглашению и присоединится к нему.