|
Гринпис воспользовался трагедией на шахте "Листвяжная": "Виноват отказ от договора по метану"
26 ноября 2021, 01:10 • 32 • Политика
Взрыв на шахте в Кузбассе перекликается с неприсоединением России к "метановому соглашению", заявили в Гринпис. "Такие соглашения позволяют сократить выбросы метана, в том числе и на угольных шахтах, что убивает наших шахтёров", - сказал представитель организации в эфире "Эха Москвы".
Трагедию на шахте "Листвяжная" в Кузбассе уже пытаются использовать в политических целях. Взрыв связали с отказом России присоединиться к "метановому соглашению" на минувшем климатическом саммите в Глазго. Соответствующее заявление прозвучало из уст проектного директора отделения Greenpeace в России Владимира Чупрова.
Речь идёт о взрыве метана в шахте "Листвяжная", который произошёл утром 25 ноября. В результате этого происшествия погибли 11 горняков и ещё несколько десятков получили ранения. И пока страна скорбит вместе с родственниками жертв трагедии, Greenpeace спешит станцевать на костях погибших.
- заявил Владимир Чупров во время интервью радиостанции "Эхо Москвы".
Он указал, что Россия, Китай и Индия не присоединились к "метановому соглашению", которое предполагает сокращение на 30% к 2030 году выбросов метана. По словам Чупрова, этот договор якобы мог предотвратить трагедию.
- сказал он.
Чупров надеется, что после трагедии Россия пересмотрит своё отношение к соглашению и присоединится к нему.
Подпишитесь на нас
32
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
20 ноября 2021, 19:45
|
22 ноября 2021, 09:40
|
20 ноября 2021, 04:30
|
21 ноября 2021, 22:00
|
21 ноября 2021, 09:10
|
23 ноября 2021, 02:35
|
25 ноября 2021, 05:55