Григорий Служитель — о карантине, водке и настоящих страстях

В новом проекте Ria.ru — "Творцы на карантине" — ведущие современные авторы из России и других государств включаются в общую борьбу с коронавирусом. Литераторам, режиссерам — творцам — предложили написать тексты, которые помогли бы вдохновить и поддержать, рассмешить и объединить читателей разных стран. Сегодня автор бестселлера "Дни Савелия", лауреат премии "Большая книга" Григорий Служитель рассказывает, от каких привычек ему пришлось отказаться во время самоизоляции, и признается в своих слабостях.

Григорий Служитель

Получаю СМС: "Ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду. Не стойте под деревьями. Будьте внимательны и осторожны!" — заботливо, но с едва заметным ехидством предупреждает МЧС.

Ну да, спасибо. "Не стойте под деревьями", значит. Это же крах всех моих планов на день.

А я-то уж было нарядился в льняной костюм, напялил канотье, засунул под мышку ракетки для бадминтона и отправился на пленэр. Чтобы догулять до парка, сесть в позе русалочки под сенью каштанов и умопомрачительно хрустнуть булкой с гусиным паштетом. Чтобы послушать щебет скворцов, надышаться полной грудью ядреного апрельского воздуха. А тут нате вам.

© Из личного архива Григория Служителя Писатель Григорий Служитель

Странные дни.

Да, я, как и большинство землян, четыре недели безвылазно сижу дома и, если надо, просижу еще столько же. Я усидчив и терпелив. Меня погожими деньками с толку не собьешь.

Здоровье нации важнее моих эгоистичных привычек: пошататься бесцельно по городу, съездить на Патриаршие на велосипеде, хлопнуть виски в баре. Но все-таки я живая особь мужской породы и у меня есть свои слабости: сирень. Не смейтесь.

До цветения сирени остаются считанные недели.

Мэр, гарант, полиция!! (Или кто там у нас отвечает за сирень?) Пожалуйста, не оставляйте меня в этом году без сирени.

То есть я обращаюсь ко всем людям доброй воли: давайте напишем петицию, чтобы в мае каждой страждущей душе разрешали хотя бы полчаса в день проводить у куста сирени. Нанюхаться всласть, до дурноты, до обморока, а потом бодрым аллюром, соблюдая положенную дистанцию, мы пустимся по домам.

Честное слово, мне больше ничего и не надо. Можете даже не возобновлять чемпионат по футболу. У меня вон сосед Вадим со своей семидесятилетней мамой играют за стенкой в FIFA на приставке (Надежда Викторовна, к слову, уверенно ведет по партиям). Мне достаточно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Книги издательства АСТ (@izdatelstvoast) 11 Июл 2018 в 9:45 PDT Я вообще за это время понял, как же мне мало нужно. Перестал слушать современную музыку. Спустил с антресолей детские пластинки со сказками. Кручу на старом проигрывателе "Али-Бабу и сорок разбойников", "Золотой ключик". Ну или еще английских вирджиналистов XVII века (вирджинал — это такой двоюродный дедушка клавесина). В Лондоне, кстати, в 1665 году бушевала чума. Представляю, как позабытые сейчас композиторы перекладывали на ноты свои страхи, надежды. Воссылали мольбы Господу. Посылали через музыку запоздалые признания своим давнишним любовям. А когда же еще, как не на краю бездны, все это делать? (Дошли, интересно, признания до адресатов?) Чума выкосила пятую часть Лондона. Куда там нашему милому и уже такому родному ковиду. 1 из 2 Писатель Григорий Служитель © Из личного архива Григория Служителя 2 из 2 Писатель Григорий Служитель, занявший второе место за книгу "Дни Савелия", на церемонии награждения лауреатов национальной литературной премии "Большая книга" в Москве © РИА Новости / Кирилл Каллиников 1 из 2 Писатель Григорий Служитель © Из личного архива Григория Служителя 2 из 2 Писатель Григорий Служитель, занявший второе место за книгу "Дни Савелия", на церемонии награждения лауреатов национальной литературной премии "Большая книга" в Москве © РИА Новости / Кирилл Каллиников Открываю фейсбук. Известный экономист успокаивает: "Нефть никуда не падала! Упала цена дериватива расчетно-поставочного фьючерса с экспирацией"Я сжимаю ладонями свои заросшие щеки. Медленно перечитываю по слогам. Экономист продолжает: "Июньские фьючерсы не дрогнули — им нет дела до шорт-сквиза". А-а-а-а-а-а-а!! Какой еще шорт-сквиз! Я жил на свете 36 лет и, клянусь, неплохо жил без этих ваших шорт-сквизов. Зачем ты стучишься в мой утомленный мозг? Есть ли в мире фьючерсов, шорт-сквизов и лонг-маржи место маленькому напуганному россиянину? Законопослушному гражданину и исправному налогоплательщику? Нет. Но ведь и в глухоте, и слепоте есть своя прелесть. Боже, какое счастье чего-то не уметь! Мужественно сознавать свое несовершенство и, главное, молчать, молчать, молчать в соцсетях обо всем, чего ты не знаешь и не понимаешь. Но как тяжело справляться со своими старыми привычками. Настоящая страсть — она как росток из той песни, который пробьет любые камни. Вот, например, прочитал новость, что белградская полиция провела рейд в подпольном клубе. Нет, не то, что вы подумали, — в клубе любителей шахмат. Каково? Комментарии излишни. Одна из сторон «притязаний» на Курилы: силы Японии на северных границах Вышел на балкон, пью чай. Справа за перегородкой появляется сосед Вадим с каменным выражением на лице. Думаю, что в эмблеме телекомпании ВИД чуть больше жизни, чем в лице моего соседа. Он снова проиграл маме и решил со злости пойти выбить ковер. — Привет, Вадь, — говорю. — Здравствуй, Гриша, — отвечает он и бьет плетенкой по ковру. Пыль летит в мою сторону. Чай испорчен. Отчего, кстати, в нашей стране так любят вешать ковры на стенах? Ради тепла в домах? Вряд ли. Или радовать глаз пестрым узором? Сомневаюсь. Нет. Сейчас скажу, но только это строго между нами: чтобы мы не думали биться головой о стену. А ветер действительно усиливается. С востока небо захватывает серая пелена. Что-то назревает. Похоже, МЧС не врало. Пойду, что ли, выпью водки.

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