Григорий Рапота: В Минске повышается статус российского представительства

Как мы уже сообщали, в минувшие выходные в Минске - "досрочно" - прошёл День многонациональной России, организованный посольством нашей страны. В числе тех, кто поздравил жителей и гостей белорусской столицы с этим праздником (у нас он отмечается 12 июня), был и госсекретарь Союза России и Беларуси Григорий Рапота. Мне удалось задать ему несколько вопросов

- Григорий Алексеевич, я знаю - у вас душа болит за Союз наших стран... Как вы расцениваете назначение Дмитрия Мезенцева послом России в Белоруссии?

- Вы знаете, не принято оценивать решение президента, будь то белорусский президент - в отношении своего посла, или Президент России - посла российского…

Но - поскольку Дмитрия Федоровича просто давно знаю, я абсолютно уверен, что это - квалифицированный дипломат, он уже имеет дипломатический опыт очень большой.

У него есть и большой опыт региональной работы. Дмитрий Мезенцев прекрасно понимает такую тему, как взаимодействие регионов, что делается на местах, поэтому я считаю, что это хороший выбор и он даст свои результаты.

- А вы раньше сотрудничали же с Мезенцевым...

- Конечно. Во-первых, я с ним знаком просто по-человечески достаточно давно. Во-вторых, он работал в Совете Федерации много и мы взаимодействовали.

Он был губернатором Иркутской области и мы тоже имели какие-то общие интересы. Потом он стал ответственным секретарем Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), что уже совсем близко к нам, потому что это - интеграционное объединение, в которое входит Россия.

Ну, и - благодаря усилиям, в том числе и Дмитрия Федоровича, и определенный статус там приобрела Республика Беларусь.

Мы с ним взаимодействуем давно и очень продуктивно. У нас нет никаких (противоречий. - А.Г.), мы абсолютно идентичны по взглядам на вопросы интеграции.

Посольство России в Беларуси пригласило в Минск артистов из разных регионов страны. Фото: Виктор ТОЛОЧКО

- А то, что вот Мезенцев с праздника начал?

- Ну, просто это же совпадение.

Его назначили только что, а тут День как раз России – и куда ему деваться?

Надо сказать, что он, правда, ко всему этому относится очень серьезно, моментально включился в процесс.

Ну и вот многое из того, что… даже сейчас звучит песня Долиной – это его заслуга, что он "вытащил" этих артистов сюда и этим самым как бы повысил несколько статус представительства российского…

В это время над площадью звучало:

Главней всего - погода в доме,

А все другое - суета...

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники