Гриф "секретно" для стариков. Пронько о новой пенсионной реформе

Под грифом "секретно" чиновники готовят новую пенсионную реформу. Что от нас скрывают? Разбираемся вместе.

Министр финансов России Антон Силуанов подтвердил, что его команда вместе с чиновниками Центробанка близки к завершению подготовки новой пенсионной реформы. При этом работа ведётся под грифом "секретно". Такое решение было принято ещё в феврале прошлого года и до сих пор действует. Наши источники сообщили, что Минфин и ЦБ намерены внести законопроект о пенсионных изменениях уже в этом, 2022 году. Однако возникает серьёзное беспокойство и существенные сомнения по поводу новеллы Силуанова и главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Почему они засекретили новую пенсионную реформу?

Добровольные пенсионные накопления граждан России вновь в центре внимания. Речь идёт о многомиллиардных суммах в рамках так называемого обязательного пенсионного страхования. Все последние шесть лет Минфин и ЦБ пытаются сформировать новую концепцию пенсионного обеспечения. Однако делают они это под грифом "секретно". Из всех законодательных инициатив Минфина – это единственный законопроект, у которого такой гриф. Почему было принято подобное решение, Минфин не поясняет. Однако работа ведётся и должна быть завершена в этом году.

Мы сейчас работаем вместе с Банком России, у нас здесь общая позиция. В наших планах в этом году подготовить необходимые нормативные правовые решения и выйти к законодателям с таким проектом, – сказал Антон Силуанов.

Те, кто у нас забрал, по их версии, "заморозил", более трёх триллионов рублей пенсионных накоплений, решил реализовать ещё одну пенсионную реформу. Делают они это уже четвёртый год подряд. Сейчас, по сведениям наших источников, рассматривается вопрос передачи в частную собственность пенсионных накоплений граждан России, которые они сделали с 2001 до 2015 года. Однако эти деньги нельзя будет получить на руки. Речь идёт о том, что конкретный человек их переведёт в один из негосударственных пенсионных фондов. И в дальнейшем самостоятельно будет определять стратегию своего пенсионного портфеля.

Государство гарантирует защиту по отчислениям в фонды, но не будет гарантировать доходность по ним. Это будет зона личной ответственности человека. Новая пенсионная реформа предусматривает и систему фискальных стимулов как для граждан, так и работодателей. Обсуждается и возможность частичного расходования пенсионных накоплений на неотложные нужды. Например, оплату срочных медицинских услуг. И даже долгов по кредитам, но с последующим возвратом взятых денег.

Что с того?

Каким будет окончательный вариант, пока неизвестно. Однако, на мой взгляд, становится очевидным тот факт, что медленно, но верно в России идёт планомерный отказ от государственной системы пенсионного обеспечения и переход ответственности за старость на самого человека. На мой взгляд, это и есть цель, которую в конечном счёте поставили перед собой чиновники Минфина и Центробанка.

Государство будет гарантировать физиологический минимум, но всё остальное – это проблемы каждого из нас. Фактически это отказ от модели "социального государства". Станет ли это реальностью, покажет проект законодательной инициативы Минфина, с которого рано или поздно будет снят гриф секретности.

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