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Грибы против ВСУ: Украинские военные лишились сразу девяти бойцов
18 августа 2019, 02:24 • 112 • В мире
ВСУ на Донбассе лишились сразу девяти бойцов, причем потери совсем не боевые. Против украинских военных сыграли… грибы, которыми те полакомились в надежде, что они галлюциногенные.
Об очередной небоевой потере украинской армии сообщил официальный представитель Вооруженных сил ДНР Даниил Безсонов. Как доложила разведка республики, сразу девять карателей из батальона "Айдар" (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена) серьезно отравились ядовитыми грибами.
Симптомы тяжелого отравления каратели почувствовали еще 15 августа. В итоге 7 националистов были отправлены в харьковскую больницу, двое - северодонецкую. Прогнозы медиков не обнадеживают: состояние отравленных тяжелое, у двоих - критическое.
По данным Безсонова, отравленные - солдаты из 24-й бригады "Айдара". При этом он со ссылкой на достоверные источники отметил, что боевики "продегустировали" компанией некие грибы, присланные одному из них как галлюциногены. Однако на поверку продукт оказался ядовит.
В ВСУ тем временем считают, что опасными грибами под видом домашних солений националистов угостили местные жители. Теперь по этому поводу проводится проверка - в том числе заявляется, что будет выясняться, как на стол украинских военных могли попасть продукты не из штабного склада.
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