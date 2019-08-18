Грибы против ВСУ: Украинские военные лишились сразу девяти бойцов

Об очередной небоевой потере украинской армии сообщил официальный представитель Вооруженных сил ДНР Даниил Безсонов. Как доложила разведка республики, сразу девять карателей из батальона "Айдар" (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена) серьезно отравились ядовитыми грибами.

Симптомы тяжелого отравления каратели почувствовали еще 15 августа. В итоге 7 националистов были отправлены в харьковскую больницу, двое - северодонецкую. Прогнозы медиков не обнадеживают: состояние отравленных тяжелое, у двоих - критическое.

По данным Безсонова, отравленные - солдаты из 24-й бригады "Айдара". При этом он со ссылкой на достоверные источники отметил, что боевики "продегустировали" компанией некие грибы, присланные одному из них как галлюциногены. Однако на поверку продукт оказался ядовит.

В ВСУ тем временем считают, что опасными грибами под видом домашних солений националистов угостили местные жители. Теперь по этому поводу проводится проверка - в том числе заявляется, что будет выясняться, как на стол украинских военных могли попасть продукты не из штабного склада.