Грибаускайте завещала и дальше бороться с БелАЭС

И заговорила о «ползучей угрозе»

Уходящий президент Литвы Даля Грибаускайте выступила 11 июня в парламенте с традиционным годовым отчётом. Это выступление было десятым для неё и последним – 12 июля состоится инаугурация нового президента Литвы.

Грибаускайте на прощание дала много указаний, и одно из самых главных – не прекращать войну со строительством АЭС на территории соседней Беларуси. А также предупредила, что «заявления о сотрудничестве с враждебными государствами могут стать угрозой для Литвы», намекая на заявление нового президента Гитанаса Науседа о готовности сотрудничать с Белоруссией.

«Незрелые политические решения и заявления о сотрудничестве с враждебными государствами могут стать ползучими угрозами, которые превратят нас в заложников, когда придётся выбирать между плохим и очень опасным», – пугала напоследок Грибаускайте. Правда, конкретно она не называла эти «враждебные государства», однако всем и так понятно, что речь шла о России и Беларуси.

По её мнению, новый президент должен в первую очередь защищать интересы страны и её населения. Вероятно, именно интересами населения своей страны она руководствовалась, отказываясь от дешёвой белорусской энергии и переходя на дорогую, зато идеологически правильную скандинавскую.

Что касается строящейся белорусской АЭС в Островце Гродненской области, то Грибаускайте настоятельно советует продолжать «жёсткую политику» и добиваться её закрытия.

«Речь идёт не о безопасности станции, речь идёт о небезопасной площадке. Значит, здесь не может действовать такая станция. Поэтому и далее следует добиваться полного закрытия БелАЭС. Давайте не оглядываться назад, а думать о Литве, какой она будет ещё через 30 лет», – сказала глава государства.

Напомним, литовский Сейм объявил БелАЭС «угрозой национальной безопасности», после чего в Вильнюсе пообещали, что не пропустят через свои сети электроэнергию с БелАЭС в другие страны.

В Минске же уверены, что «претензии Литвы лежат в политической плоскости» и много раз пытались доказать, что станция безопасна.

«С Еврокомиссией мы уже подписали политическое соглашение по синхронизации электросетей балтийских стран с сетями Западной Европы. В этом месяце в Брюсселе, когда я буду на заседании Совета руководителей ЕС, мы подпишем окончательное, более детальное соглашение. Так давайте не будем оглядываться назад, на восток, поскольку мы прекрасно знаем, что в кольце БРЭЛЛ из московской диспетчерской идёт не только электричество, но и политическое влияние», – уверяет Грибаускайте.

Напомним, что три прибалтийские страны синхронизируют свои электросистемы с Европой до 2025 года, до сих пор они были подсоединены к постсоветской энергетической системе БРЭЛЛ.

По мнению же экспертов, пострадают от этого в первую очередь конечные потребители, поскольку стоимость электроэнергии в БРЭЛЛ была минимальной.