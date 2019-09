Грету Тунберг изобрели злонамеренные взрослые. Изобрели как инструмент

Дети – это «отличные пешки»

Что-то давно невиданное творится в Италии. В пятницу, 27 сентября, сотни тысяч студентов и школьников оставили классы и толпами вышли на улицы с лозунгами и транспарантами – защищать климат на планете…

В Милане центр города заполнили около 300 тысяч человек. На центральной площади Дуомо толпа молодых людей под крики и улюлюканье сожгла огромный макет земного шара, хором скандируя: «Спасти планету!», «Наш дом в огне!», «Действовать быстро!». В Турине к демонстрантам присоединился мэр города Стефано Мизерокки, который заявил об угрозе схода с Монблана огромного ледника...

Подобные акции прошли одновременно в 180 (!) итальянских городах, в них приняло участие около 1 миллиона человек. Судя по роликам, выложенных в итальянских СМИ, молодых людей словно охватило безумие, они кричали и скандировали так, будто катастрофа на планете должна разразиться уже завтра.

Неистовые демонстрации, для которых придуман специальный слоган Fridays for Future, состоялись во многих городах за пределами Италии. Подростки, юноши, девушки призывают каждую пятницу бастовать, не ходить на занятия и требовать от властей неотложных мер по предотвращению «гибели планеты».

Отправной точкой вакханалии послужило выступление на Генеральной Ассамблее ООН 16-летней девочки Греты Тунберг из Швеции – аутиста, инвалида детства, о которой мы писали.

Грета во главе международного движения школьников призывает прогуливать уроки и протестовать против влияния человека на экологию. «Эмнисти интернэйшнл» присудила Грете звание «Посла совести». Депутаты шведского риксдага от Левой партии и депутаты норвежского стортинга от Социалистической левой партии (обе структуры объединяют экосоциалистов, неомарксистов, троцкистов, ЛГБТ-активистов и радикальных феминисток) номинировали Грету на Нобелевскую премию мира. Американский Time включил её в число 100 наиболее влиятельных людей 2019 года.

Якобы стихийные выступления подростков и молодёжи в «защиту климата» начались, как по команде, и в Италии, и во многих других странах. Почему-то никто не спрашивает: разве нет более неотложных проблем, чем климат? Кто так синхронно запускает реакцию по всему миру?

Итальянская газета «Джорнале» (ilgiornale.it) напомнила, что очень многие учёные, признавая насущную необходимость борьбы за охрану окружающей среды, выступают категорически против тех заклинаний о катастрофе, которые произносит Грета. «Джорнале» сообщает, что недавно 500 учёных с мировым именем направили Генеральному секретарю ООН письмо с протестом против раздувания «климатической тревоги». У истоков инициативы стоит геофизик профессор Гаагского университета Гуус Беркхоут, которого поддержали учёные и научные организации 13 стран. Однако на «письмо пятисот» никто не обратил внимания…

Как отмечает итальянский профессор Франко Батталья, в настоящее время мы выходим из Малого ледникового периода, и это длится уже три столетия. А последние 150 лет климат устойчив сверх всяких ожиданий: повышение температуры едва на 0,8 градуса за последние 150 лет. «Есть другие тезисы? – спрашивает газета. – Очень хорошо, давайте и обсудим, но без паники».

Однако поступил запрос на панику. И панику усиленно нагнетают. Кто? Нет ответа. Главное, удачно найден образ протеста – «девочка с косичками» Грета, борец за чистоту природы на Земле. Выбрали подростка, страдающего аутизмом. Такую «неполиткорректно» критиковать, это безотказное средство возбуждения общества.

Как подчёркивает главный редактор американского журнала National Review Рич Лоури, Грету Тунберг «создали» по специальной технологии циничные взрослые. Создали как инструмент. «Детей специально доводят до истерики и депрессий», – пишет Лоури, советуя читателям игнорировать пылкие высказывания Греты по поводу катастрофы с климатом. Из детей, напомнил Рич Лоури, «получаются отличные пешки», и шведскую школьницу в такую пешку превратили.

Однако ни Лоури, ни National Review не могут ответить на вопрос, кто и с какой целью двигает эту пешку. Кто стоит за кулисами протестов, вспыхнувших после выступления Греты, как пожар?

Вспомним «студенческую революцию» 1968 года во Франции, когда был вынужден уйти со своего поста президент Шарль де Голль (он-то и был мишенью). Прошли годы, и стало известно: лидерами парижского «мая» манипулировало ЦРУ… Весь мир обошла фотография девочки с киевского майдана, которая выставила перед камерой плакат: «Я девочка. Я хочу кружевные трусики и хочу в ЕС»… Во всех «цветных революциях» 2000-2014 годов – в Сербии и Грузии, в странах Ближнего Востока и на Украине – юных использовали как динамит, которым взрывали политический режим. И режимы падали – в одной стране за другой.

На какие деньги шведская девочка с косичками совершает поездки по миру? Кто пишет ей тексты, которые она зачитывает с трибун? Кто платит за её проживание в отелях, за её фотосессии с Арнольдом Шварценеггером и папой римским, за её трансокеанское турне на яхте Ротшильда стоимостью 4 миллиона евро? Кто финансирует небывалую по широте рекламу Греты в СМИ? Международный спектакль с Гретой-суперзвездой превосходит все мыслимые масштабы подобных представлений…

Греческая интернет-газета «Русские Афины» пишет: «В том, что "Грета Тунберг" – проект, сомневаться не приходится. Первоначальными закопёрщиками выступили скандинавские глобалисты левого толка. До какой-то поры проект курировали шведский пиарщик и бизнесмен Ингмар Рентцхог (который не преминул, используя её имя, привлечь миллионы долларов на свой экологический стартап We Don’t Have Time) и владелица стокгольмской пиар-конторы Iles PR Хелена Илес (к слову, давняя подруга матери девочки). С зимы 2018/2019 раскруткой проекта занялись суперсерьёзные наднациональные структуры вроде Римского клуба (14 марта он обнародовал специальное заявление в поддержку Греты). Непосредственное руководство осуществляют Фонд Сороса и организация "Глобальный план Маршалла" (возглавляет бывший вице-президент США Альберт Гор, среди основных фигур маячит тот же Джордж Сорос), опытные представители которых сформировали при Тунберг "тренерский штаб", вдохновляют и указывают нужное направление, ваяют длинные тексты, обеспечивают охрану, отсекают нежелательных людей. На многих фото и видео рядом с Гретой можно увидеть молодого немецкого политолога Луизу-Марию Нойбауэр, функционера соросовского "Открытого общества" и глобалистского фонда ONE Билла и Мелинды Гейтс».

Не ясна пока главная мишень, по которой должны ударить эти «климатические бунты».

В России «битву за климат» уже начало рекламировать «Радио "Свобода"»**: «В 20 городах России в пятницу прошли акции в защиту окружающей среды. Активисты призвали к борьбе с изменениями климата. В Петербурге около 20 активистов движений Fridays For Future и Greenpeace вышли с одиночными пикетами около здания Петербургского университета путей и сообщения.​ "Правительство должно применять комплекс решений: переход на возобновляемые источники энергии, отказ от нефти, отказ от угля, приспосабливать города для пешеходов » , – рассказал сайту «Север. Реалии» (подразделение «Свободы» для северных регионов России) о требованиях участников пикетов один из активистов « Greenpeace».

Вакханалия, начавшаяся 27 сентября в Италии, разворачивается. В ближайшую из Fridays For Future, 4 октября, грандиозный международный спектакль в стиле управляемой «революции масс» продолжится.