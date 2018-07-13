Греция выбивается в отличники НАТО

США сохраняют возможность управлять внутриполитическими процессами в европейских странах

11 июля на новостных лентах появились сообщения о высылке российских дипломатов из Греции, при этом источником служила публикация в газете Kathimerini. По данным издания, дипломаты из Москвы обвиняются в попытках вмешательства во внутренние дела Греции и «нелегальных действиях, подрывающих национальную безопасность», в попытках распространения дезинформации, а также в подкупе государственных чиновников. Газета со ссылкой на дипломатические источники утверждает, что выдворение российских дипломатов – «ответ на ряд шагов РФ по расширению влияния в Греции». При этом в качестве примера приводится активность российского Императорского православного Палестинского общества: по версии греческой стороны, эта организация пыталась с помощью денег влиять на муниципальные и городские структуры греческой православной церкви и заручиться влиянием на Святой горе Афон.

Шаги, предпринятые властями Греции, настолько же неадекватны, насколько нелепы выдвинутые в адрес России обвинения. В МИД РФ уже сообщили, что последует зеркальный ответ. В Афинах подчёркивают, что любые «ответные» действия с российской стороны приведут к новым рецидивам и обозначат готовность к конфронтации. Что происходит?

Решение Афин выслать двух российских дипломатов и запретить двум другим въезд в страну напрямую связано с саммитом НАТО в Брюсселе 11-12 июля. В повестке саммита главными вопросами являются три: расходы на оборону стран альянса, присоединение к НАТО Македонии и выработка дальнейших совместных мер по противодействию России. Греция, будучи членом НАТО, постаралась сделать всё, чтобы президент Трамп остался доволен.

Греция является членом НАТО с 1952 года и Европейского союза – с 1981-го, но похвастать властям страны нечем. Греческая хунта спровоцировала кипрский кризис 1974 года, объявив о намерении присоединить Кипр к Греции и вынудив Турцию реагировать, – итог известен. Иждивенческая позиция в отношениях с ЕС привела к тому, что страна с 2010 года является перманентным банкротом – ВВП упал на 28%, безработица превысила 26%, по качеству жизни большинство греков опустились до уровня Албании и Болгарии. МВФ и ЕС потратили на спасение Греции от краха более 280 млрд евро, долг Греции только одной Германии на сегодня превышает 85 млрд. евро. И это притом, что население бывшей Эллады составляет всего 10,7 млн человек…

Состояние греческой экономики плачевно настолько, что даже такой стратегический объект, как крупнейший в стране порт Пирей, перешёл под китайское управление. Тем не менее Греция вышла на призовое место в НАТО по военным расходам, уступив (в процентах ВВП) лишь Соединённым Штатам и Великобритании и оставив далеко позади Германию, за счёт которой во многом и выживает.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас возглавил Кабинет министров не без участия Джорджа Сороса, который давно снискал славу соавтора цветных революций. И скоротечное преображение «крайне левого» 41-летнего Ципраса в «евроцентриста» означает лишь то, что США сохраняют возможность управлять внутриполитическими процессами в европейских странах. Примечателен и другой момент – с сентября 2016 года посольство США в Греции возглавляет Джеффри Пайетт, который до этого три года был послом в Киеве и участвовал в организации государственного перевороте на Украине, за что имеет награду от Госдепа.

Kathimerini прямо пишет: Россия пыталась вмешаться в «особо чувствительные национальные проблемы и интересы Греции на Балканах», в частности по вопросу о Македонии. Тема, действительно, острая: Македония участвует в Плане действий по подготовке к членству в НАТО с 1999 года. Скопье было предложено вступить в организацию ещё на саммите блока в Бухаресте в 2008 году при условии, что она совместно с Грецией найдёт взаимоприемлемое решение по вопросу о переименовании. 17 июня 2018 года главы МИД Греции и бывшей югославской Республики Македонии подписали соглашение о том, что новым официальным названием станет «Республика Северная Македония». Ожидают, что осенью 2018 года в Македонии пройдёт референдум по этому вопросу и, если переименование одобрят, двери в НАТО будут открыты.

Естественно, такая перспектива – не самая хорошая новость для России, но реакция Москвы была сдержанной: посол в Скопье указал, что Македония вправе сама решать, с кем быть и как быть. И это важный момент: против переименования (а значит, и против вступления в НАТО) в Македонии выступают очень многие, включая президента страны. Влиятельные противники такой перспективы есть и в Греции – в конце июня монастыри Афона выступили против позиции греческих властей по македонской проблеме: «Греческое государство не может принимать обязательные международные соглашения, которые, как показывает продолжающаяся массовая народная реакция, не принимаются подавляющим большинством наших людей», – говорится в коммюнике Священного Кинота Святой горы Афон по поводу признания «Северной Македонии» греческим государством. А 12 июля, на второй день саммита в Брюсселе, в греческой столице прошла многотысячная демонстрация с требованием выхода из НАТО.

И на этом фоне в Афинах утверждают, что вступлению Македонии в НАТО якобы препятствуют четверо российских дипломатов!

Обсуждению отношений альянса с РФ в Брюсселе были посвящены несколько заседаний рабочих групп. В итоге приняты решения по созданию новых структур, усилению боеготовности и формированию сил быстрого реагирования по формуле 4 х 30. Эта формула означает, что необходимо обеспечить наличие до 2020 года 30 механизированных батальонов сухопутных войск, 30 эскадрилий боевой авиации и 30 боевых кораблей, способных приступить к выполнению боевых задач в течение 30 суток. При этом не скрывается, против кого все эти меры направлены: противник НАТО официально утверждён во многих основополагающих документах, включая директивы по развертыванию сил и средств.

Греческие власти и здесь постарались быть первыми: в июне 2017 года министерство обороны выступило с инициативой изменить условия соглашения с Соединёнными Штатами по американской военно-морской базе в Суде (остров Крит). Эта ВМБ является одним из главных опорных пунктов ВМС США и НАТО в восточном Средиземноморье, право на её использование продлевается ежегодно принятием парламентом соответствующего закона. Военные же полагают, что «заключение соглашения вместо одного года на десять лет позволит привлечь больше инвестиций» (!). Было предложено также разместить на Крите на постоянной основе базу американского спецназа – «морских котиков» (Navy SEAL), которые и так проводят там свои тренировки.