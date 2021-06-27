Греция ввела особые ковид-правила для граждан России

Греция изменила правила въезда для туристов, однако новшества касаются только граждан России. Все туристы из России обязаны сдавать тест на коронавирус, даже если они вакцинированы.

Власти Греции изменили порядок въезда в страну для граждан России. Теперь все туристы, оказывающиеся на территории Греции, обязаны сдать тест на коронавирус при пересечении границы. В том числе требование касается тех, кто прошёл вакцинацию от COVID-19 в России.

Решение о тестировании опубликовано официальной газетой правительства Греции.

В силу новые правила вступают в субботу, 30 июня, в 6:00. Изменения касаются только граждан России и распространяются на всех, кто старше 12 лет. Границы для туристов Греция открыла с 14 мая. В том числе отдохнуть в стране могут гости из ЕС, а также ещё 26 стран, включая Россию.

Напомним, в России прививаются вакцинами от коронавируса собственного производства. Однако "война вакцин" привела к тому, что на территорию ЕС или, например, США наши препараты не пускают, давая возможность реализовать свои препараты. Такой же позиции придерживается и Россия. При этом вакцина "Спутник V" показала максимальную эффективность в мире, что было признано научным сообществом.