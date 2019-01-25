Греция сдала НАТО все Балканы

Греческий народ и его церковь категорически против соглашения со Скопье о названии Македонии, открывающего путь этой и другим ещё не охваченным странам региона в ЕС и НАТО, но вначале правительство, а сегодня и парламент Греции сказали всему этому «да»

Автор:

Латышев Сергей

Самые длительные дебаты в истории греческого парламента (около 40 часов) по ратификации Преспанского соглашения, открывающего Македонии, а за ней и другим неохваченным странам Балкан путь в НАТО и Евросоюз, наконец, завершились. В этом изматывающем трагикомическом шоу с заранее известным концом приняли участие свыше двух третей депутатов. Такого не было даже тогда, когда в парламенте обсуждались острейшие вопросы терзающего Грецию уже десять лет финансово-экономического кризиса, и страна-банкрот могла запросто «вылететь в трубу».

Все – против, парламент - за

За ратификацию Преспанского соглашения проголосовали 153 парламентария, против - 146, один народный избранник воздержался. Вместе со 145 депутатами от правящей левацкой СИРИЗА «за» проголосовали ещё восемь оппозиционных и «независимых» парламентариев. Во время голосования депутаты неонацистской партии «Золотая заря» скандировали: «Измена», «Предатели», имея в виду голосовавших «за». Мрачная ирония заключается в том, что эта «отморозочная» партия, компрометируя правые и консервативные ценности пещерным расизмом, также по-своему служит интересам Запада, чего большинство её членов и сторонников совершенно не подозревают. Теперь соглашение предстоит утвердить президенту республики Прокопису Павлопулосу, который вряд ли найдёт в себе смелость этого не сделать.