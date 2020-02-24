Греция рвётся заменить Турцию в роли юго-восточного оплота НАТО

Поменяют ли США свой главный военный форпост в Восточном Средиземноморье?

Как сообщила 17 февраля греческая газета «Катимерини», Конгресс США выделил 20 миллионов долларов для установки в Греции и на греческих островах системы наблюдения Mari-Time Domain Awareness, используемой американскими вооружёнными силами для отслеживания всех перемещений кораблей в Эгейском море и за его пределами.

По мнению газеты, это ещё раз свидетельствует о «чрезвычайно тесных отношениях», которые сложились в последние годы между Афинами и Вашингтоном в военной области.

Американские системы слежения

Ссылаясь на хорошо информированные источники, «Катимерини» сообщает, что этот конкретный пример американских вложений в греческую военную инфраструктуру не будет последним, особенно после ратификации греческим парламентом приложения к бессрочному Соглашению об оборонном сотрудничестве. Теперь США будут вкладывать деньги в военно-воздушную базу Суда на острове Крит, в авиабазу в Ларисе, в авиабазу в Стефановикио, а также в «другие объекты греческих вооруженных сил», пока не указанные.

В том же соглашении прямо говорится о «беспрепятственном доступе и использовании» Соединёнными Штатами порта Александруполис на севере Греции.

Посол США выступает в порту Александруполис

В другой статье «Катимерини», тесно связанная с правящей партией «Новая демократия», обращает внимание на то, что во время недавнего визита в Вашингтон премьер-министра Греции Кирьякоса Мицотакиса и его встречи с президентом США Дональдом Трампом греческий премьер заявил, что нынешние греко-американские связи «хороши как никогда, но могут быть еще лучше». «Катимерини» считает, что это указывает «на очень высокий уровень партнерства, особенно в области обороны и безопасности», что объясняется значительными переменами в политике США в Восточном Средиземноморье.

«До недавнего времени, когда американские политики и общественность обращались к Восточному Средиземноморью, они рассматривали главной опорой стабильности и влияния США Турцию, а не Грецию. Теперь это меняется. США проявляют новый интерес к Восточному Средиземноморью на фоне обнаружения там значительных запасов энергоресурсов и возможности новых открытий… Однако вмешательство Турции ставит под сомнение цели США и ЕС… по снижению зависимости Европы от российских поставок энергоносителей. Эта угроза со стороны Турции будет возрастать по мере того, как американские компании будут все активнее участвовать в разведке энергоресурсов вокруг Крита и Кипра».

Американцы наблюдают

«Катимерини» указывает на «большую проблему растущей враждебности Турции к НАТО и Западу при президенте Эрдогане. Её [Турции] агрессия по отношению к американским партнерам в Сирии, приобретение передовых российских средств ПВО и угрозы выдворить американские войска с авиабазы Инджирлик убеждают Вашингтон в том, что Анкаре нельзя доверять укрепление юго-восточного фланга НАТО».

Из статьи, которая отражает позицию тех, кто правит в Греции, явствует, что Афины стремятся воспользоваться охлаждением турецко-американских отношений, стать при опоре на США своего рода центром, связывающим Европу с Израилем, Кипром и Египтом, и заменить Турцию в роли юго-восточного оплота НАТО.

«Большая военная помощь Вашингтона, – пишет «Катимерини», – …если она будет потрачена на модернизацию американского вооружения, может позволить Греции усовершенствовать свой военно-воздушный флот из F-16, закупить беспилотники и корабли противоракетной обороны, а также укрепить береговую оборону и патрульные возможности».

Учения по американской системе слежения за кораблями

Афины предлагают Соединённым Штатам расширить базу на острове Крит. «Наряду с совместными учениями и возможным совместным производством на греческих верфях эти шаги облегчат интеграцию греческих военно-морских сил в американские авианосные группы в Восточном Средиземноморье. Вашингтон также должен рассмотреть вопрос о новом присутствии в Александруполисе… ВВС США могли бы увеличить свои силы развертывания, проводить обучение пилотов и операции по воздушной заправке танкеров и беспилотников в Ларисе, а подразделения армии США могли бы более интенсивно проводить учения на территории Греции. Соединённые Штаты и Греция могли бы также работать вместе над перемещением американских военных объектов, дислоцированных в Турции, если это станет необходимым».

Когда читаешь такие статьи, то видишь, что Соединённым Штатам уже не надо давить на Грецию, как раньше, – Греция сама напрашивается в союзники и предлагает себя «на замену» Турции.

Греки, рассматривающие Турцию как вечную для себя угрозу, хотят с наибольшей выгодой воспользоваться турецко-американскими противоречиями. Они лишь не учитывают, что американцы играть на турецко-греческих противоречиях умеют гораздо лучше.

«Внимание Вашингтона в Греции резко возросло в последнее время, – писал ещё в 2018 году сайт navoin.info. – И для американцев дело не только в Турции, но и в повышении активности России в Средиземном море, на Балканах и на Ближнем Востоке в целом. Соединённым Штатам необходима новая опорная точка... Ходят слухи о переносе атомных бомб с турецкой базы "Инджирлик" на греческую "Араксос"». К слову, во время предыдущей холодной войны под нужды НАТО в Греции было выделено 15 аэродромов, из них 7 – на основе постоянного базирования боевой авиации. А всего в случае войны блок НАТО мог располагать примерно пятьюдесятью греческими аэродромами. В свете такой диспозиции США действительно могут «сдуть пыль» со старых планов.

Однако в Афинах должны понимать, что, полностью отдаваясь американцам в вассалы, Греция действует вразрез интересам России, хотя и пытается заверять её в дружбе и сотрудничестве.