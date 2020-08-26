Греция "вторгается" в Ионическое море, чтобы расширить границы

Об этом в среду заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, выступая в парламенте. Он призвал депутатов немедленно принять соответствующий законопроект.

"Греция расширяется. Это говорили и другие, но мы это реализуем на практике. Мы расширяем наш морской район в Ионическом море в акватории от Ионических островов до мыса Тенарон на Пелопоннесе", - отметил глава правительства.

Мицотакис обратил внимание, что подобным правом уже пользовались некоторые греческие соседи. Кабмин Греции уже проинформировал Италию и Албанию о своём решении, передаёт греческий телеканал Vouli TV.

В ближайшее время министр иностранных дел Греции Никос Дендиас посетит столицу Албании, чтобы обсудить вопрос о делимитации морских зон.

Напомним, что в начале июня Греция и Италия заключили договор о разграничении исключительных экономических зон в Ионическом море. На сегодняшний день территориальные воды Греции простираются на 6 миль, а воздушное пространство - на 10 миль.