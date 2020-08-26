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Греция "вторгается" в Ионическое море, чтобы расширить границы
26 августа 2020, 22:05 • 104 • Политика
Греция "вторгается" в Ионическое море, чтобы расширить свои границы. Афины хотят увеличить площадь территориальных вод с 6 до 12 морских миль на запад.
Об этом в среду заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, выступая в парламенте. Он призвал депутатов немедленно принять соответствующий законопроект.
Мицотакис обратил внимание, что подобным правом уже пользовались некоторые греческие соседи. Кабмин Греции уже проинформировал Италию и Албанию о своём решении, передаёт греческий телеканал Vouli TV.
В ближайшее время министр иностранных дел Греции Никос Дендиас посетит столицу Албании, чтобы обсудить вопрос о делимитации морских зон.
Напомним, что в начале июня Греция и Италия заключили договор о разграничении исключительных экономических зон в Ионическом море. На сегодняшний день территориальные воды Греции простираются на 6 миль, а воздушное пространство - на 10 миль.
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