Греция осталась без российского газа: "Газпром" разбирается в ситуации

Болгария остановила поставку газа из России в Болгарию из-за крупной аварии на газопроводе. Информацию об этом подтвердили в Министерстве энергетики страны.

Сообщается, что в результате взрыва была повреждена главная труба, по которой газ поставляется из Болгарии в Грецию. Инцидент случился всего в нескольких километрах от села Кулата. К счастью, никто из местных жителей не пострадал. Отмечается, что перед взрывом успела сработать защитная система, которая перекрыла подачу газа, пишет Nation News.

"Газпром" уже отреагировал на произошедшее. В компании заявили, что осведомлены о ситуации и находятся в постоянном контакте с властями Болгарии и Греции.