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Греция осталась без российского газа: "Газпром" разбирается в ситуации

28 июля 2020, 11:05  •  145 • Политика
Поставка российского газа в Грецию остановлена из-за аварии в Болгарии. "Газпром" находится в постоянном контакте с властями Болгарии и Греции.
Болгария остановила поставку газа из России в Болгарию из-за крупной аварии на газопроводе. Информацию об этом подтвердили в Министерстве энергетики страны.
Сообщается, что в результате взрыва была повреждена главная труба, по которой газ поставляется из Болгарии в Грецию. Инцидент случился всего в нескольких километрах от села Кулата. К счастью, никто из местных жителей не пострадал. Отмечается, что перед взрывом успела сработать защитная система, которая перекрыла подачу газа, пишет Nation News.
"Газпром" уже отреагировал на произошедшее. В компании заявили, что осведомлены о ситуации и находятся в постоянном контакте с властями Болгарии и Греции.
"Компания ждёт от болгарской стороны информацию о сроках завершения ремонтных работ", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы "Газпрома".

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