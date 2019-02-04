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Греция незаконно передала в США вещдоки по делу Винника — СМИ

04 февраля 2019, 17:39  •  138 • Политика
Афинская прокуратура и Минюст Греции, как оказалось, незаконно передали вещественные доказательства по делу российского гражданина Александра Винника властям США. Кроме того, они согласовывали свои действия в ходе процесса об его экстрадиции с американской стороной, пишет РИА Новости.
Напомним, что Александр Винник был арестован в Греции в июле позапрошлого, 2017 года. Сделано это было по запросу судебных властей США.
Американское правосудие обвиняет Винника в отмывании крупной суммы денег — от 4 до 9 миллионов долларов — через биржу криптовалют. В силу этого США требуют выдачи Винника в свою юрисдикцию. Летом предыдущего, 2018 года Франция также потребовала выдачи российского гражданина. Его экстрадиции добивается и Россия.
По данным СМИ, греческой прокуратурой были переданы в США вещдоки — ноутбук и мобильный телефон подследственного, — чего нельзя было делать без общего решения о его экстрадиции. На этот факт указывает служебная переписка между афинской прокуратурой и греческими следственными органами, где обсуждается передача копии данных, содержащихся на этих устройствах, также еще и в распоряжение Франции.
При этом в письме прокурора апелляционного суда в Афинах предлагается согласовать данный шаг с США через министерство юстиции.
"Соответственно, мы полагаем, что сперва следует запросить согласия со стороны иностранных властей (США. — Прим. ред.) через Минюст", — говорится в тексте послания.
Обо всем этом сообщает РИА Новости.

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