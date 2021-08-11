Греция горит

«Худшее ещё впереди»

«Катастрофой библейских масштабов» называют лесные пожары, которые вторую неделю бушуют в Греции. Пылают северные пригороды Афин, где в ночь на 6 августа власти провели массовую эвакуацию жителей. Охвачен огнем остров Эвбея, откуда бегут, покидая дома, тысячи людей. Огонь угрожает родине Олимпийских игр – древней Олимпии.

Статуя Афины на фоне пожаров в пригороде Афин. Фото REUTERS

«Нужно сделать все, чтобы защитить от огня музей и память о месте, где начались Олимпийские игры», – заявила министр культуры Лина Мендони. Однако всё спасти не удается. В пригороде Афин сгорел бывший дворец греческих королей, не удалось спасти эвакуированные из дворца археологические ценности. Уничтожено огнем королевское кладбище в Татой, где похоронена, в частности, правившая в Греции 40 лет королева Ольга, княжна из рода Романовых. Из-за пожаров без электричества и воды остался остров Родос. Загорелись леса на Афоне. Десятки деревень и кварталов городов на юге Пелопоннеса и к северу от греческой столицы опустели из-за огненного вихря, пронёсшегося через сосновые леса.

«Картина после прохождения огненного пламени на северо-востоке Аттики душераздирающая», – сообщает с места катастрофы корреспондент газеты Katimerini. «У нас закончилось топливо со вчерашнего дня. У нас нет воды, у нас нет электричества, у нас ничего нет! Мы сгорим заживо! Мы уже сожжены!» – приводит газета Vima панический призыв о помощи в адрес властей главы общины Асминио на острове Эвбея.

По словам Сотириса Даникаса, начальника береговой охраны в городе Эйдипсос на острове Эвбея, огонь отрезал пути для эвакуации жителей береговых поселков, которые укрылись на пляжах, и их пришлось спасать катерами морем. Береговая охрана сообщила, что около 700 человек были эвакуированы с пляжей на северо-востоке острова после того, как пламя перекрыло все другие пути к спасению.

«Страна столкнулась с беспрецедентным экологическим кризисом, с многочисленными крупными пожарам во многих частях страны», – заявил в обращении к народу премьер-министр Мицотакис, добавив, что «худшее еще впереди».

Ситуация усугубляется беспрецедентной жарой последних дней – несколько дней температура достигала 47 градусов, и леса напоминают пороховую бочку, готовую вспыхнуть от малейшей искры. В тушении пожаров принимают участие тысячи пожарных, воинские части, борется с огнём специальный российский самолет для борьбы с пожарами Бе-200.

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас обратился к Сергею Лаврову и попросил срочно рассмотреть возможность отправки в Грецию ещё одного российского БЕ-200 для оказания помощи в тушении пожаров. Как сообщила пресс-служба Кремля, в связи с экстренным обращением правительства Греции В. Путин поручил увеличить российскую группировку, борющуюся с пожарами в центральных районах Греции.

Греческие власти ввели запрет на посещение лесов и парков. Однако СМИ не прекращают упрекать правительство в слабости противопожарной службы.

Для маленькой Греции лесные пожары особенно опасны. Покрывавшие столичную область Аттику, где пожары бушуют с особенной силой, густые когда-то леса были уничтожены еще в древности, а их остатки вырубили и сожгли во время небывалых холодов в годы Второй мировой войны. Сейчас догорают их остатки.

В Греции вспоминают сейчас о Герострате – уже пойманы несколько пироманов, которые занимались поджогами. В Афинах схватили женщину из Афганистана, которая подожгла городской парк Педио Ареос. Один из пойманных поджигателей с вызовом заявил: «Нас много, вам не спастись!»

9 августа прокурор Верховного суда Греции Вассилиос Плиотас отдал распоряжение провести расследование возможности существования организованного плана преднамеренных поджогов. Расследованию присвоена первоочередная степень важности.

«Чрезмерное количество пожаров необычной интенсивности и размаха, которые произошли в последние дни… а также их "синхронизация" порождают обоснованные подозрения в преднамеренной организованной преступной деятельности, а не только в случайном их возникновении "по неосторожности"», – заявил прокурор Верховного суда.