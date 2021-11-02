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Грета Тунберг устроила демарш в Глазго: "Люди с властью притворяются"

02 ноября 2021, 01:15  •  78 • В мире
Экоактивистка Грета Тунберг приехала из Швеции в британский Глазго и устроила там демарш. "Люди с властью притворяются", - заявила она на полях климатического саммита.
В Глазго проходит 26-я сессия Конференции сторон (СОР26), куда приехали мировые лидеры. 18-летняя Тунберг устроила демарш.
"На COP лишь только политики и люди с властью, которые притворяются, что относятся серьёзно к нашему будущему", - заявила она.
Юная шведка добавила, что эти же люди также притворяются, что серьёзны по отношению к настоящему тех людей, которые уже страдают от климатического кризиса.
Эти слова Тунберг произнесла во время акции протеста, проходившей рядом с местом проведения мероприятия. Экоактивистка убеждена: обсуждения не приведут ни к каким изменениям.
СОР26 стартовала 1 ноября и завершится через 12 дней. Организатором выступили Великобритания и Италия. Участниками являются представители приблизительно 200 государств, в том числе эксперты, активисты и мировые лидеры. Последние намерены присутствовать на мероприятии лишь первые два дня.

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