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Грета Тунберг против Трампа: Началась борьба за звание "Человек года" по версии Time

10 декабря 2019, 02:24  •  40 • Политика
Несовершеннолетняя экоактивистка Грета Тунберг может стать "Человеком года" по версии Time. Также на звание претендуют Си Цзиньпин, Дональд Трамп и участники протестов в Гонконге.
Стали известны номинанты на звание "Человек года" по версии журнала Time. В список попали участники протестов в Гонконге и устроившая истерику в ООН 16-летняя экоактивистка Грета Тунберг, сообщает американский канал NBC.
Также среди номинантов президент США Дональд Трамп, его главный оппонент в сенате Нэнси Пелоси, неизвестный информатор, чьи показания стали поводом для слушаний об импичменте американского лидера, и адвокат президента США Рудольф Джулиани. Кроме того, в список попали глава Facebook Марк Цукерберг, лидер Китая Си Цзиньпин и премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн. Кто в итоге станет "Человеком года", будет известно уже 11 декабря.
Напомним, журнал Time каждый год объявляет личность, группу лиц, феномен или неодушевлённый предмет, который оказал наибольшее влияние на медиапространство. Так, в 2016 году "Человеком года" стал Дональд Трамп. А на следующий год это же звание получило американское движение Me Too, обвинявшее известных мужчин в якобы имевших место изнасилованиях многолетней давности.
В разное время "людьми года" становились президент России Владимир Путин, Папа Римский, американские войска, разоблачители и даже сами читатели журнала Time. Из неодушевлённых объектов "Человеком года" однажды стал... персональный компьютер.

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